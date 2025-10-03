ATP Shanghai: Djokovic: “L’età non conta, conta vincere. Cilic ha uno dei migliori servizi al mondo”

Dopo la vittoria nel suo match di debutto, Novak Djokovic ha parlato con i media riflettendo su vari aspetti del suo ritorno in campo, dalle difficili condizioni climatiche alle emozioni di affrontare un veterano come Marin Cilic. Nonostante l’umidità estrema e l’impegno fisico richiesto, il campione serbo ha mostrato ancora una volta la sua determinazione, il suo spirito competitivo e la capacità di adattarsi, anche in contesti che metterebbero in difficoltà chiunque. Non solo. Mentre è impegnato a Shanghai, infatti, il numero 5 del mondo non ha ancora confermato la sua partecipazione al Masters 1000 di Parigi-Bercy e alle ATP Finals di Torino, anche se il suo nome compare regolarmente nell’entry list dell’ultimo Masters 1000 dell’anno.

Detto questo, con il sorriso e l’ironia che lo contraddistinguono, Novak ha scherzato sull’età condivisa con Cilic e sulla quantità di bucato che lo attende a fine torneo. Djokovic ha anche condiviso alcuni pensieri più personali, tra nostalgia per le “sfide d’oro” del passato e il piacere di confrontarsi con la nuova generazione di talenti come Holger Rune. Tra ricordi, battute e analisi tecniche, l’intervista offre uno spaccato autentico e interessante del momento che Djokovic sta vivendo, tra passato glorioso e presente ancora ricco di ambizioni. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal fuoriclasse serbo.

D. Abbiamo parlato con Holger (Rune, ndr.) oggi, ha detto che allenarsi con te lo ha aiutato molto.

Novak Djokovic: “Gli ho fatto dire io quella cosa”.

D. Con chi ti allenerai domani?

Novak Djokovic: “Non lo so. Non lo so. Vedremo. Magari ancora con lui. Abbiamo sempre sessioni di allenamento ad altissima intensità, ed è una cosa positiva. A volte ci spingiamo anche troppo, sai, per essere solo un allenamento. Ma penso che portare un livello così alto di concentrazione e dedizione sia davvero bello da vedere in un ragazzo giovane come lui. A me piace, perché mi prepara nel miglior modo possibile per il torneo e per ciò che mi aspetta in partita”.

D. Come stai resistendo fisicamente con queste condizioni di caldo e umidità?

Novak Djokovic: “È incredibilmente umido, a dire il vero. Non ricordo che in Cina fosse mai stato così umido. Non ricordo l’ultima volta che ho giocato con un’umidità simile. Ma è così, sai, è lo stesso per me, per il mio avversario e per tutti gli altri giocatori. Bisogna semplicemente accettarlo e affrontarlo. Si suda tantissimo. Il conto della lavanderia sarà piuttosto alto questa settimana, ma va bene così. Speriamo di continuare così”.

D. Hai servito davvero bene stasera. Nove ace. Hai annullato palle break nel finale. Parlaci della tua prestazione.

Novak Djokovic: “Penso che il servizio sia andato molto bene. Gli ho fatto più ace di quanti lui ne abbia fatti a me, il che non è molto comune quando giochi contro uno come Marin. Ha uno dei migliori servizi al mondo. È stato molto aggressivo. Quando sente bene la palla, gioca piatto, profondo. È un giocatore alto, e aveva un piano tattico chiaro: mettermi a disagio e costringermi a difendere, cosa che ha fatto nel primo set. Mi sono tirato fuori dai guai con il servizio e con alcuni buoni colpi. Ma, sai, è stata una partita dura per me, non c’è dubbio. A volte è positivo iniziare un torneo con un match così impegnativo”.

D. Sembra di essere tornati indietro nel tempo con te e Cilic che vi sfidate in questa battaglia. Hai anche tu questa sensazione? E cosa ti manca di più di quei tempi d’oro contro i tuoi più grandi rivali?

Novak Djokovic: “Oggi, prima della partita, ho pensato all’età combinata mia e di Marin: fa 75 anni. Sono tanti“.

D. La coppia più anziana in un Masters 1000?

Novak Djokovic: “Eccoci qua. Speriamo di giocare ancora qualche partita insieme e fare altri record. Ma sì, penso che entrambi abbiamo giocato come se avessimo 15 anni di meno, il che è positivo. Continuiamo a sfidarci a vicenda, ma anche a dare filo da torcere ai giovani del circuito. Alla fine, l’età non conta quando entri in campo. Devi solo trovare il modo di vincere, quello è l’obiettivo finale“.