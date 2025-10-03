WTA Pechino: Noskova batte facile Kartal e vola in semifinale. Aspetta Navarro o Pegula

[26] L. Noskova b. S. Kartal 6-3 6-4

Abbiamo il nome della prima semifinalista nella metà alta del tabellone del China Open: ad affrontare la vincente del derby statunitense Navarro-Pegula sarà la testa di serie numero 26 Linda Noskova. La ceca ha superato agevolmente la britannica Sonay Kartal (n°81 WTA, una delle sorprese del torneo) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1h11‘ di partita. 6 aces per la classe 2004, con il 70% di punti vinti sulla prima e il 69% sulla seconda

Nel secondo set, Linda è stata molto abile nel ribaltare l’1-3 iniziale per poi chiudere l’incontro con un parziale di 10 punti vinti a 2. C’era un solo precedente tra le due giocatrici, vinto da Noskova nel mese di maggio al secondo turno degli Internazionali d’Italia (6-4 6-2). Nel suo cammino nel torneo, la tennista della Cechia ha sconfitto Wang, Zheng per ritiro e Potapova. In un’eventuale finale, per l’ex campionessa juniores del Roland Garros ci sarebbe un’altra statunitense: la vincente di Anisimova-Gauff. In ogni caso, livello di difficoltà che per la nativa di Vsetin crescerà sensibilmente nei prossimi incontri.