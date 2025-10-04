ATP Shanghai, buon esordio per Darderi: Bu superato in due set, ora sfida azzurra con Musetti

[26] L. Darderi b. Y. Bu 6-4 6-4

Buona la prima per Luciano Darderi al Masters 1000 di Shanghai. Il numero 29 del mondo supera in due set il cinese Bu Yunchaokete, wild card locale e n.121 del ranking ATP, con il punteggio di 6-4 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. L’azzurro si è mostrato solido nei momenti più incisivi della gara e ha saputo gestire un match non privo di insidie. Al terzo turno troverà Lorenzo Musetti, per un derby tutto italiano che promette scintille. Sarà il secondo confronto diretto tra i due a livello ATP, e offrirà uno spunto interessante per misurare le ambizioni dei due azzurri in questo finale di stagione.

Primo Set: Darderi parte forte, Bu cala alla distanza

Bu parte bene, tenendo il primo turno di battuta. Ma Darderi risponde subito con un game convincente al servizio, chiuso rapidamente sull’1-1. Nelle fasi iniziali, è il cinese a sembrare più sciolto nello scambio, soprattutto quando riesce ad aprire il campo con il dritto. Darderi impiega qualche scambio per trovare il timing giusto in risposta.

La svolta arriva nel terzo game, quando l’italo-argentino si prende il break con una smorzata millimetrica che sorprende Bu. È l’inizio della mini-fuga: un bellissimo passante di rovescio in corsa gli consente di consolidare il vantaggio per il 3-1.

Con il passare dei minuti, Luciano cresce anche nella varietà di gioco: da segnalare un pregevole lob di rovescio nel game successivo, segno di una fiducia crescente. Il set rimane comunque combattuto, con Bu che cerca qualche accelerazione per rientrare in corsa. Darderi però è attento nei momenti delicati e tiene il vantaggio.

Nel decimo game, un po’ di nervosismo emerge: l’azzurro spreca un set point e si lascia andare a qualche gesto d’insofferenza verso il pubblico di casa, particolarmente rumoroso. Ma è solo una parentesi: al secondo set point, Darderi chiude 6-4 un primo parziale ben interpretato.

Secondo Set: Break immediato e controllo (quasi) totale

L’avvio del secondo set ricalca quello del primo: Darderi strappa subito il servizio a Bu, portandosi avanti di un break. Il cinese reagisce accorciando le distanze nel terzo game, ma subito dopo chiede un medical time-out per dei problemi alla respirazione. Dopo un consulto con il team medico, decide di continuare il match.

Nel frattempo, l’azzurro tiene il servizio senza particolari difficoltà e si porta sul 3-1. Bu appare meno brillante fisicamente, e Darderi ne approfitta per salire 4-1 con grande incisività. Nonostante le difficoltà, il cinese riesce comunque a piazzare il quinto ace della sua partita e a ridurre lo svantaggio sul 2-5.

In quella fase, Darderi mostra un piccolo passaggio a vuoto: Bu ne approfitta per rientrare fino al 4-5, alimentando la speranza del pubblico locale. Ma sul più bello, l’azzurro ritrova solidità, annulla ogni incertezza e chiude il match al terzo match point con un altro 6-4.