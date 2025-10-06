ATP

ATP Shanghai, il programma di martedì 7 ottobre: Rune-Mpetshi verso le 9, Djokovic a ora di pranzo

Nel doppio, Luciano Darderi unirà le forze con Francisco Cerundolo e sfiderà la coppia formata da Andreozzi e Guinard

By Francesco De Salvin
2 Min Read
Novak Djokovic – US Open 2025 (foto: Simon Bruty/USTA)

La giornata di martedì 7 ottobre al Rolex Shanghai Masters si preannuncia ricca di spunti e molto interessante per gli appassionati. Sullo Stadium Court, infatti, si partirà alle ore 12.30 locali (6.30 italiane) con il match tra Gabriel Diallo e Zizou Bergs, una sfida tra due giocatori pronti a lasciare il segno sul cemento cinese.

A seguire, sarà la volta di Giovanni Mpetshi Perricard, autore di un ottimo avvio di torneo, che proverà a mettere in difficoltà Holger Rune, chiamato a confermare le attese dopo un periodo altalenante.

Il terzo incontro del programma principale vedrà invece impegnato Novak Djokovic, che sfiderà lo spagnolo Jaume Munar: un test da non sottovalutare per il 24 volte campione Slam e attuale numero 5 del mondo. Scenderanno in campo non prima delle 12.30 italiane.

Chiuderà la sessione diurna il confronto tra il monegasco Valentin Vacherot e l’olandese Tallon Griekspoor, in una sfida che promette equilibrio e intensità.

Per quanto riguarda il doppio, le sfide in programma prenderanno il via sul Court 3, dove ad aprire le danze saranno gli statunitensi Robert Cash e JJ Tracy contro la collaudata coppia tedesca Krawietz/Puetz. Subito dopo toccherà a Francisco Cerundolo e Luciano Darderi, che affronteranno il duo composto dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard. Insomma, una giornata piena di tennis e di spunti, tra grandi nomi e “nuove leve” pronte a mettersi in mostra.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Rassegna stampa – Sinner, i crampi lo costringono al ritiro a Shanghai
Rassegna stampa
In una settimana Challenger senza trofei facciamo due chiacchiere con coach Alberto Casadei
Challenger
Corsa al n.1: per Sinner ancora qualche speranza di sorpassare Alcaraz nel 2025. Ma in che modo?
ATP
Valentin Vacherot, l’inatteso protagonista di Shanghai: non è mai troppo tardi
ATP