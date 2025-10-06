ATP Shanghai, il programma di martedì 7 ottobre: Rune-Mpetshi verso le 9, Djokovic a ora di pranzo

La giornata di martedì 7 ottobre al Rolex Shanghai Masters si preannuncia ricca di spunti e molto interessante per gli appassionati. Sullo Stadium Court, infatti, si partirà alle ore 12.30 locali (6.30 italiane) con il match tra Gabriel Diallo e Zizou Bergs, una sfida tra due giocatori pronti a lasciare il segno sul cemento cinese.

A seguire, sarà la volta di Giovanni Mpetshi Perricard, autore di un ottimo avvio di torneo, che proverà a mettere in difficoltà Holger Rune, chiamato a confermare le attese dopo un periodo altalenante.

Il terzo incontro del programma principale vedrà invece impegnato Novak Djokovic, che sfiderà lo spagnolo Jaume Munar: un test da non sottovalutare per il 24 volte campione Slam e attuale numero 5 del mondo. Scenderanno in campo non prima delle 12.30 italiane.

Chiuderà la sessione diurna il confronto tra il monegasco Valentin Vacherot e l’olandese Tallon Griekspoor, in una sfida che promette equilibrio e intensità.

Per quanto riguarda il doppio, le sfide in programma prenderanno il via sul Court 3, dove ad aprire le danze saranno gli statunitensi Robert Cash e JJ Tracy contro la collaudata coppia tedesca Krawietz/Puetz. Subito dopo toccherà a Francisco Cerundolo e Luciano Darderi, che affronteranno il duo composto dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard. Insomma, una giornata piena di tennis e di spunti, tra grandi nomi e “nuove leve” pronte a mettersi in mostra.