Video Sinner che choc! Ben 7 ritiri a Shanghai 😱 Il ritiro di Sinner a Shanghai fa impressione. Ma di crampi hanno sofferto almeno una volta quasi tutti i tennisti, me incluso. E sette ritiri a Shanghai la dicono lunga. E k'ATP che fa? Ma parliamo anche di Musetti, Paolini, del campionato di serie A e dei prezzi del tennis. Last updated: 06/10/2025 21:12