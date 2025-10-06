Video

Sinner che choc! Ben 7 ritiri a Shanghai 😱

Il ritiro di Sinner a Shanghai fa impressione. Ma di crampi hanno sofferto almeno una volta quasi tutti i tennisti, me incluso. E sette ritiri a Shanghai la dicono lunga. E k’ATP che fa? Ma parliamo anche di Musetti, Paolini, del campionato di serie A e dei prezzi del tennis.

