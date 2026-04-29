WTA Madrid, Sabalenka: “A volte si deve imparare. Baptiste? Che dire, complimenti”

Duello fenomenale sul Manolo Santana, teatro di guerra tra Hailey Baptiste e Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo ha abbandonato il centrale del Manolo Santana da sconfitta, consegnandosi alla statunitense in due ore e trenta minuti. Eliminazione ai quarti di finale per la campionessa in carica, che ha collezionato la seconda sconfitta del 2026 proprio nel Masters 1000 madrileno. Ecco cos’ha detto in conferenza stampa:

D. Partita difficile. Secondo te, cosa ha fatto la differenza in campo?

Aryna Sabalenka: “Sì, è stata una partita difficile. Lei

ha giocato benissimo. Anche io ho giocato benissimo. Penso di aver avuto alcune opportunità nel terzo set. Mi sembrava di affrettare un po’ troppo il punto in quel momento. Ma va bene così, a volte immagino che si debba imparare, prendere gli aspetti negativi di questa settimana e andare avanti”.

D. Cosa ti passava per la testa mentre continuavi

ad avere quei match point e lei continuava a trovare il modo di reagire?

Aryna Sabalenka: “Penso che abbia giocato degli ottimi punti. Voglio dire, ho avuto alcune occasioni, ma non le ho sfruttate. Mi sembra che abbia giocato con grande coraggio in quei match point”.

D. So che l’hai affrontata di recente a Miami, ovviamente

su una superficie diversa. Sono curioso: alla luce della sua prestazione di oggi, cosa pensi che abbia fatto di diverso per rendere il suo gioco un po’ più solido oggi rispetto a Miami?

Aryna Sabalenka: “Ho l’impressione che a Miami non le abbia dato molte occasioni. Non è riuscita a strapparmi il servizio, credo. Qui, nel primo game del secondo set, ho commesso due doppi falli dal nulla. Mi è sembrato che questo le abbia dato fiducia. Da quel momento in poi, ha iniziato a giocare in modo più aggressivo. Lei, come ho detto, stava giocando un tennis coraggioso. Che dire? Complimenti”.

D. In un certo senso, hai sentito una certa pressione per questo, visto che non perdevi da così tanto tempo, o era piuttosto una questione di rafforzamento della fiducia?

Aryna Sabalenka: “Non proprio. Stavo solo giocando a tennis, stavo solo cercando di trovare una soluzione in questa partita, ma oggi non ha funzionato. Sì, come ho detto, non mi è mai passato per la testa”.