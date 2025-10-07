Australian Open 2026: tutte le novità da sapere sul primo Slam stagionale

La stagione 2025 è ancora in corso, ma nei tornei andati in archivio ci si proietta già al 2026. E se si parla di nuova annata non si pensa che al primo grande appuntamento: l’Australian Open. La prossima edizione inizierà una settimana dopo rispetto alle ultime andate in scena. Il 12 gennaio si partirà con le qualificazioni, mentre dal 18 gennaio al 1° febbraio si giocheranno i tabelloni principali. “L’Australian Open 2025 ha stabilito un nuovo standard di riferimento e nel 2026 alzeremo ulteriormente l’asticella”, ha affermato Craig Tiley, direttore del torneo che nelle competizioni di singolare ha visto trionfare nell’ultima edizione Jannik Sinner da una parte e Madison Keys dall’altra.

“Dalle accese rivalità e dalle stelle nascenti sul campo ai momenti indimenticabili in tutto il circuito, l’AO continua a superare i limiti come forza globale nello sport e nell’intrattenimento. È una piattaforma senza eguali per i nostri tifosi, i nostri giocatori e i marchi globali” – le parole del CEO di Tennis Australia – “La crescita dell’AO negli ultimi anni è stata straordinaria: nel 2025 abbiamo accolto 1,2 milioni di tifosi. Questo slancio porta con sé una nuova sfida: come possiamo offrire a un numero ancora maggiore di persone un’esperienza spettacolare dell’AO? La risposta è l’Opening Week, che abbiamo portato a un livello superiore in termini di dimensioni ed esperienza per l’AO 2026”.

Difatti, nella prossima edizione il programma della settimana d’apertura sarà molto più denso e ricco rispetto agli anni passati. “L’intero sito sarà aperto dal primo giorno, e la musica dal vivo animerà il Grand Slam Oval ogni sera. I fan potranno aggiudicarsi i posti in prima fila alla Rod Laver Arena per l’Open Practice, che offrirà un accesso raro e ravvicinato alle superstar del tennis. I migliori giocatori ispireranno la prossima generazione distribuendo 5.000 racchette ai bambini, mentre 256 giocatori si daranno battaglia nelle qualificazioni dell’Australian Open, preparando il terreno per tre settimane di tennis e intrattenimento indimenticabili”.

In quelle giornate andrà anche in scena un format chiamato ‘Million Dollar 1 Point Slam’, che nel 2025 si è svolto in maniera più ridotta e con un montepremi in palio molto meno consistente: “Oggi posso rivelare che il numero uno al mondo Carlos Alcaraz sarà il protagonista della formazione di (22, ndr) giocatori professionisti nel ‘Million Dollar 1 Point Slam’, una nuova entusiasmante iniziativa in cui un solo punto potrebbe farti vincere 1 milione di dollari. Che tu sia un dilettante o un professionista, il vincitore finale si aggiudicherà il premio. Le iscrizioni apriranno presto nei club di tutto il paese e durante la settimana di apertura i finalisti (10 tennisti amatori, ndr) si sfideranno per avere la possibilità di affrontare i professionisti alla Rod Laver Arena. Con altri grandi nomi che saranno annunciati a breve, ora avete un milione di motivi per prendere in mano una racchetta e prepararvi per gennaio”.

Inoltre, a differenza delle edizioni passate, nel sabato conclusivo (31 gennaio) verrà giocata sia la finale di doppio maschile, sia quella di doppio femminile. Tiley si è poi soffermato su quella che lui identifica come “la possibile miglior rivalità nel tennis che si sia mai vista”. Ovviamente, si parla dei primi due tennisti al mondo: “Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si stanno spingendo a vicenda verso livelli straordinari. Si costringono a vicenda a raggiungere nuovi traguardi ogni volta che competono; i loro stili contrastanti rendono le partite elettrizzanti ed entrambi lottano fino all’ultimo punto. Si tratta di una rivalità che potrebbe definire questo sport per gli anni a venire. Se Jannik vincerà di nuovo, entrerà a far parte dell’élite insieme a Novak (per quel che riguarda vincere il torneo per tre anni di fila dall’inizio dell’Era Open; c’è riuscito solo il serbo, per giunta ben due volte: dal 2011 al 2013 e dal 2019 al 2021, ndr). È questo il livello a cui sta giocando. Ma Carlos è proprio lì con lui. È il numero 1 al mondo, sta inseguendo il suo primo titolo all’Australian Open e, con esso, il Career Grand Slam. È una motivazione enorme”.

E poi ovviamente ci sarà colui che ha vinto a Melbourne come nessun altro: il dieci volte campione del torneo, Novak Djokovic. “Novak ama sfidare le aspettative e arricchire il suo straordinario palmares. Se vincerà qui, diventerà il campione di singolare più anziano dell’Era Open, superando il leggendario Ken Rosewall, e conquisterà il suo 25° titolo del Grande Slam. Questo non solo arricchirà il suo già incredibile palmares, ma scriverà la storia”.

Per quanto riguarda il torneo di singolare femminile, invece: “Non c’è una chiara favorita. La potenza di Sabalenka, l’atletismo di Gauff, la precisione di Swiatek: è un mix affascinante. Ognuna di loro potrebbe dominare il 2026”. Da tenere d’occhio ci saranno però anche giovani mine vaganti come Jakub Mensik, Learner Tien, Mirra Andreeva, Maya Joint o Victoria Mboko. “Questi giocatori non sono solo talentuosi, ma stanno anche creando nuove comunità di fan in tutto il mondo. Fonseca in Brasile, Eala nelle Filippine e persino Janice Tjen in Indonesia stanno ispirando la prossima generazione”.

Tiley ha poi speso anche qualche parola su alcuni movimenti tennistici di rilievo. Primo tra tutti, quello a stelle e strisce che vede come ambasciatori nelle due top 10 Taylor Fritz, Ben Shelton, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys e Jessica Pegula: “Il livello del tennis americano è fenomenale. Non si limitano a competere, ma lottano per i titoli”. Oppure anche quello che ci riguarda più da vicino, ovvero il movimento azzurro guidato da Jannik Sinner, che vede brillare anche altre stelle come Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini: “Il tennis italiano sta vivendo un momento magico. Hanno talento, grinta e la convinzione di poter vincere sui palcoscenici più importanti”.

“AO 2026 si preannuncia come uno dei tornei più competitivi e avvincenti degli ultimi anni. Con rivalità sempre più accese, leggende del tennis alla ricerca di nuovi record e nuovi talenti emergenti, quest’estate i fan potranno assistere a partite di livello mondiale e vivere momenti indimenticabili al Melbourne Park”, ha ribadito il direttore del torneo. Per la settimana di apertura i biglietti verranno venduti a 10 dollari per gli adulti, 5 per i bambini. Ma non solo. “Vogliamo che l’AO sia il più accessibile e adatto alle famiglie possibile, motivo per cui rendiamo gratuito il primo giorno della settimana di apertura per tutti i bambini. Stiamo anche introducendo un conveniente Ground Pass per famiglie composto da due adulti e due bambini”.