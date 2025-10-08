Arnaldi: “Il mio sogno? Vincere uno Slam e diventare numero 1 al mondo”

Matteo Arnaldi non smette di sognare in grande. Forse è l’essenza ultima dello sport porsi obiettivi incredibilmente grandi, per trovare in ogni allenamento la motivazione per andare avanti. L’azzurro, attualmente alla posizione numero 71 del ranking, ma con un passato recente da ex 30 del mondo, non nasconde tutta la sua ambizione.

“Il mio sogno è quello di vincere un Grande Slam e diventare numero 1 al mondo“, confessa suoi propri canali social il tennista ligure, presentando la nuova partnership con Compound, impresa immobiliare.

Poi Arnaldi ripercorre gli inizi, dalle prime palline colpite ai viaggi in solitaria. “Se penso a quando ero piccolo, a quando sono partito, da giocare a Sanremo dopo scuola fino ai primi tornei junior, giravo da solo praticamente, senza maestro senza nessuno nei posti più sperduti per cercare di prendere i primi punti fino ad arrivare dove sei ora” dice Matteo. “Nella carriera di un atleta uno ha il suo team, te lo crei pian piano che cresci, quindi parti dall’allenatore fino ad arrivare al fisioterapista, al preparatore poi aggiungi il nutrizionista e tutte le altre persone” conclude, sottolineando come con Compound queste figure sono racchiuse in un’unica struttura.

Il 2025 di Arnaldi non è stato sicuramente una stagione semplice. Un solo turno passato negli Slam – e che turno, rimontando due set a Felix Auger Aliassime – e ancora nessun trofeo ATP messo in bacheca. I quarti di finale al Master 1000 di Madrid contro Jack Draper permangono l’acuto della sua annata. A complicare il tutto non sono mancati i problemi fisici.

La voglia di tornare dove si era issato appena un anno fa sicuramente non difetta a Matteo, che non ha paura neppure di spingersi oltre con i sogni.