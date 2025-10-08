Senza categoria

ATP Shanghai LIVE: Auger-Aliassime batte Musetti in due set

La diretta scritta dell'ottavo di finale tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime. In palio anche punti importanti per la Corsa alle ATP Finals di Torino

By Redazione
2 Min Read


38 min ago08/10/2025 14:08

Match Auger-Aliassime, 6-4 6-2

Ottima prestazione di Felix che serve bene, è aggressivo e sbaglia poco. Musetti non riesce a mettergli pressione e viene surclassato.

43 min ago08/10/2025 14:03

Break (ancora) Auger-Aliassime 6-4 5-2

La battuta azzurra non incide, Felix gioca troppo tranquillo e vola 5-2 e servizio.

45 min ago08/10/2025 14:01

“Non ti lamentare più”

Lo dice il coach Tartarini a Lorenzo, “se si perde si va a casa”. Siamo ai vamtaggi del settimo game…

54 min ago08/10/2025 13:52

Break Auger-Aliassime, 6-4 4-2

Musetti non chiude da 40-0: un’ottima risposta sulla prima battuta alla T e poi aggressivo sulle tante seconde, Felix riapre il quinto game. 17 su 21 i punti a rete vinti dal canadese che poi consolida il break.

1 hr 5 min ago08/10/2025 13:41

Auger-Aliassime – Musetti 6-4 1-2

Lorenzo costretto ai vantaggi nel primo game del secondo ma senza palle break concesse.

1 hr 19 min ago08/10/2025 13:27

Set Auger-Aliassime, 6-4

Bene ancora Felix al servizio, qualche imperfezione azzurra e il primo set va in archivio. 9 gratuti per Musetti contro i 6 di FAA che ha anche un vincente in più.

1 hr 27 min ago08/10/2025 13:19

Auger-Aliassime – Musetti 5-3

Il Muso appare carico, ma il 78% di prime canadesi in campo lo tengono a distanza e Felix si assicura la possibilità di servire per il primo set.

2 hr 38 min ago08/10/2025 13:08

Auger-Aliassime – Musetti 4-2

Lorenzo si fa decisamente aggressivo in risposta e guadagna lo 0-40, ma Felix si affida alla prima di servizio, recupera e conferma l’allungo.

2 hr 45 min ago08/10/2025 13:01

Break Auger-Aliassime, 3-2

Il dritto canadese si fa sentire, Felix sorpassa al quinto game.

2 hr 55 min ago08/10/2025 12:51

Musetti – Auger-Aliassime 2-1

Primi tre turni di battuta tenuti senza problemi.

2 hr 7 min ago08/10/2025 12:39

Musetti e Auger-Aliassime in campo

Felix ha vinto il sorteggio e scelto di rispondere.

