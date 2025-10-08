ATP Shanghai LIVE: Auger-Aliassime batte Musetti in due set

Match Auger-Aliassime, 6-4 6-2
Ottima prestazione di Felix che serve bene, è aggressivo e sbaglia poco. Musetti non riesce a mettergli pressione e viene surclassato.
Break (ancora) Auger-Aliassime 6-4 5-2
La battuta azzurra non incide, Felix gioca troppo tranquillo e vola 5-2 e servizio.
“Non ti lamentare più”
Lo dice il coach Tartarini a Lorenzo, “se si perde si va a casa”. Siamo ai vamtaggi del settimo game…
Break Auger-Aliassime, 6-4 4-2
Musetti non chiude da 40-0: un’ottima risposta sulla prima battuta alla T e poi aggressivo sulle tante seconde, Felix riapre il quinto game. 17 su 21 i punti a rete vinti dal canadese che poi consolida il break.
Auger-Aliassime – Musetti 6-4 1-2
Lorenzo costretto ai vantaggi nel primo game del secondo ma senza palle break concesse.
Set Auger-Aliassime, 6-4
Bene ancora Felix al servizio, qualche imperfezione azzurra e il primo set va in archivio. 9 gratuti per Musetti contro i 6 di FAA che ha anche un vincente in più.
Auger-Aliassime – Musetti 5-3
Il Muso appare carico, ma il 78% di prime canadesi in campo lo tengono a distanza e Felix si assicura la possibilità di servire per il primo set.
Auger-Aliassime – Musetti 4-2
Lorenzo si fa decisamente aggressivo in risposta e guadagna lo 0-40, ma Felix si affida alla prima di servizio, recupera e conferma l’allungo.
Break Auger-Aliassime, 3-2
Il dritto canadese si fa sentire, Felix sorpassa al quinto game.
Musetti – Auger-Aliassime 2-1
Primi tre turni di battuta tenuti senza problemi.
Musetti e Auger-Aliassime in campo
Felix ha vinto il sorteggio e scelto di rispondere.
