Roger Federer torna in campo: giocherà di nuovo un’esibizione di doppio a Shanghai

Roger Federer non resiste al richiamo del campo. Come nel 2024, il campione svizzero sarà protagonista del “Roger & Friend Celebrities Doubles”, esibizione di doppio che chiuderà il programma dello Stadio principale di venerdì 10 ottobre.

Ad affiancare il 20 volte campione Slam sarà per l’occasione l’attore cinese Donnie Yen. Dall’altra parte della rete a dare spettacolo ci saranno la semifinalista di Wimbledon 2008 e dell’Australian Open 2010 Zheng Jie insieme a un altro attore, ovvero Wu Lei.

L’appuntamento è fissato per domani al termine dell’ultimo quarto di finale del torneo, che vedrà protagonisti Daniil Medvedev e Alex De Minaur a partire dalle ore 12.30 italiane. Al momento non è prevista copertura televisiva, se non presso la piattaforma cinese Youku Sports.

Federer non è nuovo a questo tipo di iniziative, tanto che nelle scorse settimane ha palesato anche l‘idea di organizzare un senior Tour insieme a Rafael Nadal. Anzi, come ha detto Roger, non allettato dall’etichetta di “senior”, un Fedal Tour “Per puntare i riflettori sui grandi del passato di questo sport“.