Federer: “Io e Nadal in un Tour Senior? Potremmo creare il Fedal Tour”

Roger Federer ha deciso di far sognare tutti i fan dei “Fedal”. A poche ore dall’inizio della Laver Cup 2025, lo svizzero, co-fondatore dell’evento, ha preso parte a “Squawk Box”, un programma televisivo che va in onda sulla rete statunitense ‘CNBC’. Oltre a discutere della competizione tra “Europe” e “World” che andrà in scena a San Francisco, al 20 volte Grand Slam è stato chiesto: “Ti piacerebbe partecipare a un senior Tour con Rafa Nadal?”. Lo svizzero ha replicato: “Sì, perché no? Adoro Rafa e l’altro giorno ho giocato quattro ore a tennis a Los Angeles, o meglio, qui a San Francisco, scusate, e poi un’altra ora e mezza a Los Angeles. Prima di allora avevo giocato molto, quindi sto cercando di mantenermi in forma e so che anche Rafa è assolutamente disponibile a giocare a tennis”.

Federer: “Potremmo fare il Fedal Tour”

Una delle rivalità più avvincenti della storia del tennis potrebbe dunque tornare – anche se è ancora meno di un’ipotesi – in Tour Senior, anche se: “Suona in modo tremendo, il Tennis Senior, per noi, ma forse potremmo creare un tour, come il Fedal Tour o qualcosa del genere. Sarebbe fantastico, e penso che sia anche uno dei motivi per cui ho dato vita alla Laver Cup. Per puntare i riflettori sui grandi del passato di questo sport, e magari anche su un tour senior. Ne abbiamo avuto uno, ovviamente nel tennis, credo si chiamasse Champions Tour all’epoca. Esisteva, ma penso che ci sia molto interesse nel vedere anche i campioni del passato nel tennis, quindi potrei sicuramente approfondire la questione con Rafa”.

Il Re del Philippe Chatrier, Rafael Nadal, ha appeso la racchetta al chiodo nel novembre dello scorso anno, facendo la sua ultima apparizione ufficiale a Malaga, dove fu sconfitto da Botic Van De Zandschulp nel match di Coppa Davis contro l’Olanda. Dunque, mentre Roger – ritiratosi nel 2022 – sembra già spedito verso una nuova avventura nello sport che lo ha reso “The Maestro”, bisognerebbe verificare lo status del campione maiorchino, che da quando è uscito dal circuito, non ha ancora sfiorato l’idea di rimettersi sul rettangolo da gioco con una racchetta tra le mani.