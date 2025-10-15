ATP Almaty, la voglia di rinascita di Medvedev: “Sto lavorando sui particolari”

Daniil Medvedev vuole rilanciarsi. Una prima dimostrazione è arrivata a Shangai dove è arrivato in semifinale al penultimo Masters1000 di stagione. Un gran risultato con il russo che sembrava poter approdare in finale prima di cedere dopo due ore e mezza in cui non ha sfruttato la miriade di occasioni a disposizione. Rimane comunque il risultato più alto raggiunto negli ultimi sei mesi. Questione di particolari, ma è su questo che sta lavorando assieme al suo nuovo staff composto da Thomas Johansson e Rohan Goetzke.

Come lui stesso descrive gli inizi della collaborazione, si tratta di un lavoro che mira a perfezionare il suo attuale stile di gioco. “Penso che il mio gioco sia abbastanza completo, ma ha bisogno di molti piccoli dettagli da aggiungere qua e là ed è quello che stiamo cercando”, ha dichiarato nella conferenza pre-torneo di Almaty.

In Kazakistan il russo vuole portare a casa il trofeo: “Sui fondamentali il livello era molto ottimo, ma i piccoli dettagli devono essere migliorati. È solo l’inizio. Abbiamo sicuramente ottenuto buoni risultati in Cina. Quando inizi a giocare meglio, vuoi fare di più, e io so come fare di più, ma è sicuramente un processo graduale”, ha detto Medvedev.

“Non è facile – dichiara l’ex n. 1 del mondo – dare un giudizio perché ci sono i tornei, quindi abbiamo avuto una settimana a Monaco e poi un torneo dopo l’altro. Non c’è tempo per fare qualcosa di veramente importante, ma finora ha funzionato bene quello che abbiamo fatto, quindi vedremo come andrà più avanti”.

Il russo è testa di serie numero due questa settimana ad Almaty, dietro al compagno di allenamento di mercoledì e campione in carica Karen Khachanov. Conosce bene il Kazakistan, anche se questa è la sua prima volta nella Città della Mela. Inutile dire che a Medvedev è piaciuto ciò che ha visto finora all’Almaty Arena: “La federazione e l’organizzazione del torneo stanno facendo un ottimo lavoro. Per essere un 250, è davvero molto buono il livello organizzativo. Tutti quelli che sono venuti qui per la prima volta lo dicono”, ha affermato.

Otto dei 20 trofei vinti da Medvedev nella sua carriera sono stati conquistati in tornei indoor. Tutti e 20 i titoli sono stati festeggiati in città diverse, l’ultimo dei quali sul campo in terra battuta di Roma nel maggio 2023..

“Qui è meglio che a Shanghai. E’ stato uno dei tornei più brutali di sempre. Anche il campo centrale è grande, ma stretto con poca aria che passa. È stato davvero impressionante. Qui sarà sicuramente più facile a livello fisico. Ora ho solo un paio di giorni, quindi colpisci qualche palla, ti prepari e vedi come va domani”, ha detto Medvedev.

Il numero 14 del mondo comincerà il suo torneo giovedì sfidando Adam Walton. Lunedì era presente all’inaugurazione del nuovo complesso tennistico internazionale della Federazione Tennis del Kazakistan (KTF) nel distretto di Alatau insieme a Flavio Cobolli, Alexander Shevchenko e Beibit Zhukayev.