Jasmine Paolini, il calendario 2025: ecco i prossimi tornei in programma

La stagione 2025 di Jasmine Paolini nasceva con grandi aspettative, dopo un 2024 che l’ha vista raggiungere la quarta posizione del ranking WTA grazie anche alle finali raggiunte a Roland Garros e Wimbledon. L’atleta azzurra non ha sempre avuto vita facile nel fronteggiare le pressioni conseguenti, ma ha confermato le grandi qualità tennistiche e caratteriali che la contraddistinguono e ha raggiunto un risultato storico come la vittoria agli Internazionali d’Italia: l’ultima italiana ad essere riuscita a trionfare al Foro Italico era stata Raffaella Reggi nel 1985. Successivamente, Jasmine ha raggiunto un’altra finale di livello WTA 1000 a Cincinnati.

Il punto completo è disponibile sul sito di Intesa Sanpaolo, partner di Ubitennis. Cliccando sul link verrai reindirizzato al sito web di Intesa Sanpaolo.