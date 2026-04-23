WTA, si dimette la CEO Portia Archer: nuova fase per il Tour femminile

Inatteso scossone ai vertici della WTA: Portia Archer, ex dirigente NBA e amministratrice delegata del circuito femminile dall’agosto 2024, ha deciso di lasciare il proprio incarico con effetto immediato dal 20 aprile, anticipando il rinnovo del contratto. L’annuncio è arrivato tramite una comunicazione interna firmata dalla presidente del Tour, Valerie Camillo, che ha spiegato come sia già in corso un piano di transizione per la nuova leadership, con aggiornamenti attesi entro metà maggio.

Una separazione che arriva in una fase delicata per il movimento, ancora alla ricerca di stabilità dopo l’uscita di scena dello storico leader Steve Simon e con diversi dossier aperti che riguardano il futuro stesso del circuito.

Tra ATP e Finals: i nodi strategici sul tavolo

Negli ultimi mesi la governance della WTA ha rivisto alcuni accordi chiave, a partire dal possibile progetto di fusione commerciale con l’ATP, tema che resta sullo sfondo ma che potrebbe ridefinire gli equilibri del tennis tout court.

Altro punto centrale è il destino delle WTA Finals, evento simbolo della stagione. L’attuale accordo triennale con il Ministero dello Sport saudita e la federazione tennistica locale, che prevede lo svolgimento a Riyadh, scadrà dopo l’edizione di novembre. Nonostante in passato Archer avesse aperto a una possibile estensione, prende sempre più corpo, anche vistele tensioni geopolitiche nell’aria del Golfo, l’ipotesi di un trasferimento verso una nuova sede. Con Charlotte e Danzica come principali candidate. Una decisione definitiva, secondo fonti interne, non dovrebbe arrivare prima dell’estate.

Il bilancio e le parole della WTA dopo l’addio di Archer

Nel messaggio rivolto allo staff, Camillo ha voluto sottolineare il contributo della dirigente americana: “Portia ha dato un contributo importante ai nostri tornei, alle nostre giocatrici e allo sviluppo del tennis femminile”.

Tra i risultati più rilevanti del suo mandato si citano l’espansione verso nuovi mercati, l’attenzione alle iniziative in favore delle atlete, il rafforzamento degli standard di tutela e l’impulso all’innovazione tecnologica. “Vi invito a unirvi a me nel ringraziarla per la leadership e la dedizione dimostrate”, ha aggiunto Camillo. Salutando una figura che, pur in un periodo breve, ha accompagnato la WTA in una fase di cambiamento.

Adesso si attende un nuovo capitolo. Con la necessità di dare continuità a un percorso ancora in evoluzione e di sciogliere i nodi strategici che definiranno il futuro del circuito femminile.