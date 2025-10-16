Italiani

ATP Vienna, Berrettini ‘raggiunge’ Sinner: wild card per Matteo

Il romano, che viene dalla sconfitta a Stoccolma contro Ugo Humbert, sarà presente in Austria grazie ad una wild card

Matteo Berrettini sarà a Vienna. L’azzurro si accaparra una delle ultime due wild card per l’Erste Bank Open, ATP 500 al via il 20 ottobre – l’altra va a Jurij Rodionov, dopo il forfait di Sebastian Ofner.

Il tennista romano staziona alla 61^ posizione del ranking e, dopo le settimane di stop seguite all’eliminazione al primo turno di Wimbledon, è tornato alle competizioni nello swing asiatico. L’obiettivo è ritrovare le sensazioni in vista del 2026, per cominciare al meglio la prossima stagione.
Il riapprodo sul cemento europeo non è andato nel migliore dei modi, con la sconfitta agli ottavi di finale di Stoccolma. Adesso ha l’opportunità di mettere match nelle gambe e nella racchetta.

Berrettini si unisce al nutrito gruppo di azzurri che prenderanno parte al torneo di Vienna. Jannik Sinner guiderà la spedizione. Con lui Lorenzo Musetti, alla ricerca della qualificazione per le ATP Finals, Flavio Cobolli per ritrovare smalto e Luciano Darderi in ricerca di riscatto dopo il passo falso all’esordio all’Almaty Open.

