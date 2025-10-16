ATP Almaty: Darderi non supera l’esame Mochizuki. Il giapponese vola ai quarti

Termina al debutto il cammino di Luciano Darderi all’Almaty Open, dov’è stato sconfitto in due set dal giapponese Shintaro Mochizuki. L’azzurro, numero 4 del seeding è stato sorpreso dal tennis brillante espresso dal classe 2003 di Kawasaki, che al primo turno aveva già steso con un doppio 6-4 Arthur Cazaux.

Mochizuki è stato più rapido che mai nella pratica contro il nativo di Villa Gesell, eliminato in poco più di 60 minuti d’orologio dal torneo kazako. Paradossalmente, Darderi è stato il primo a siglare il sorpasso ottenendo il break in suo favore nel quarto gioco del primo parziale, ma da quel momento in poi è stato puro dominio nipponico. Con un doppio 6-3 Mochizuki – entrato in top 100 grazie a questo successo – ha staccato il pass per i quarti di finale, dove sfiderà lo statunitense Alex Michelsen (numero 8 del seeding).