ATP Almaty: Darderi non supera l’esame Mochizuki. Il giapponese vola ai quarti

Mochizuki conquista la top 100 battendo Luli in due set. Sfiderà Michelsen ai quarti

By Pietro Sanò
1 Min Read
Shintaro Mochizuki – ATP Tokyo 2023 (foto via Twitter @japanopentennis)

Termina al debutto il cammino di Luciano Darderi all’Almaty Open, dov’è stato sconfitto in due set dal giapponese Shintaro Mochizuki. L’azzurro, numero 4 del seeding è stato sorpreso dal tennis brillante espresso dal classe 2003 di Kawasaki, che al primo turno aveva già steso con un doppio 6-4 Arthur Cazaux.

Mochizuki è stato più rapido che mai nella pratica contro il nativo di Villa Gesell, eliminato in poco più di 60 minuti d’orologio dal torneo kazako. Paradossalmente, Darderi è stato il primo a siglare il sorpasso ottenendo il break in suo favore nel quarto gioco del primo parziale, ma da quel momento in poi è stato puro dominio nipponico. Con un doppio 6-3 Mochizuki – entrato in top 100 grazie a questo successo – ha staccato il pass per i quarti di finale, dove sfiderà lo statunitense Alex Michelsen (numero 8 del seeding).

