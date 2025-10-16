Circoli in vista

Il secondo appuntamento con “Ubinews”: storie e interviste legate all’A1 direttamente dai campi

Secondo appuntamento con "UbiNews" dedicato ai campionati di A1 maschile e femminile.

Secondo appuntamento con “UbiNews” dedicato ai campionati di A1 maschile e femminile.

I risultati, le interviste e i momenti decisivi dal campionato maschile e femminile nel format pensato da “Ubitennis” per dar voce ai circoli partner impegnati nel massimo campionato nazionale di tennis.

Rivivi con noi le azioni che hanno segnato la giornata, le emozioni fuori e dentro il campo, le voci dei protagonisti.

Benvenuti nel racconto completo della Serie A1: dove ogni punto conta, e ogni storia merita di essere ascoltata.

In conduzione Paolo Pinto, a cura di Giuseppe De Paola, Carlotta Desirello, Ilaria Piccagli e tutti gli addetti di tutti i circoli partner.

