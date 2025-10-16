Jasmine Paolini: lo staff (in attesa del nuovo coach) e la routine dell’allenamento

Il 2025 di Jasmine Paolini è stato caratterizzato da risultati che le hanno permesso di rimanere nell’élite del tennis mondiale. Non ci sono stati gli acuti del 2024 negli Slam, ma la numero italiana si è confermata competitiva ad altissimi livelli, ottenendo una storica vittoria agli Internazionali d’Italia e un’importante finale in un altro WTA 1000 a Cincinnati. Non è stato facile affrontare efficacemente le pressioni derivanti dallo status di top player che si è conquistata sul campo, con sudore, fatica e talento. Jasmine ha fatto perno sulla sua forza mentale e sulle persone che più le stanno vicine. Ad oggi, ad accompagnarla c’è in primis Sara Errani, un’inseparabile amica ma anche un punto di riferimento per la sua grande esperienza. Un altro sostegno importante è Federico Gaio, ex tennista che da poco ha abbandonato i campi di gioco.

