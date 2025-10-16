Video

Sinner contro Djokovic e Alcaraz contro Fritz al Six Kings Slam

Sinner domina Tsitsipas come Fritz con Zverev. Avremo le semifinali che tutti si aspettavano, con i quattro migliori giocatori al mondo. E su di loro piovono altri milioni. Da Riad, Ubaldo Scanagatta.

By Redazione

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Sinner giocherà la Coppa Davis? Lui dice: “Non ho ancora deciso”
Video
ATP Almaty/Stoccolma/Bruxelles: Out Nakashima e Diallo, Ruud batte Cilic in Svezia
ATP
Jasmine Paolini, il calendario 2025: ecco i prossimi tornei in programma
Italiani
Jannik Sinner - Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Six Kings Slam: Sinner sperimenta e vince contro uno scarico Tsitsipas. Giovedì c’è Djokovic
ATP