Six Kings Slam: Sinner vince e convince con Djokovic. Ora la finale con Alcaraz

Le parole di Sinner ai talent
“Il lancio di palla è la chiave nel servizio, ma anche non dare troppe informazioni all’avversario, cercare di nascondere il più possibile. Ci siamo messi a servire per ore ed ore. Per come è andata oggi direi che ha funzionato. All’inizio della partita abbiamo cercato di muoverci l’uno con l’altro. Quando sei stanco è importante cambiare pesantezza di palla e profondità, cercando di non giocare allo stesso modo sempre e di non rendere le cose facili all’avversario. Ogni tanto arrivano anche dei consigli del mio team da bordo campo. Alla fine della carriera voglio dire che ho fatto tutto il possibile per dare il 100% di me stesso. Alcaraz è un talento incredibile, l’ho visto oggi in campo e fa cose incredibili. Guardare giocatori come lui e Novak è quello che mi spinge a migliorare”.
Sinner: “Djokovic è un idolo”
“Lui è un modello anche per i più giovani. È stato incredibile, per me è un idolo. Affrontarlo è un privilegio. Sono felice di oggi, ma anche di vederlo nei tornei. Ringrazio anche il pubblico. Il servizio? Ci abbiamo lavorato, cerchiamo di lavorarci. Oggi ha funzionato alla grande, ma in generale cerchiamo sempre di migliorare. Tutte le volte non vedo l’ora di affrontare Alcaraz, con lui ci sono sempre grandi battaglie. Spero che anche voi attendiate con ansia questo momento”.
Sinner b. Djokovic 6-4 6-2
Chiude in bellezza Jannik Sinner, che anche nell’ultimo game di battuta non concede nulla, se non un ’15’ in cui Nole compie una magia e si esalta, e mette il punto esclamativo sul match. Il n° 2 ora se la vedrà in finale, come lo scorso anno, contro Carlos Alcaraz.
Sinner annulla due palle break
Rischia tanto il n° 2 del mondo, che commette tre errori non forzati e si ritrova sotto 15-40. Bravo ad uscirne con il servizio e ad issarsi sul 5-1.
Secondo break di Sinner nel 2° set
E invece arriva il doppio break per Jannik Sinner, che si mostra molto aggressivo in risposta e approfitta di qualche errore di troppo di Novak Djokovic.
3-1 Sinner nel 2° set
Continua il monologo di Jannik Sinner nei propri turni di servizio. Bravo comunque Novak Djokovic a rimanere attaccato con le unghie e con i denti
Sinner avanti un break anche nel 2°
Parte alla grandissima Jannik Sinner, che anche all’inizio del secondo parziale piazza subito il break, mostrandosi aggressivo in risposta. Nulla può Novak Djokovic, che nell’ultimo punto del game si arrende andando già verso la panchina.
Sinner vince il 1° set 6-4
Ancora ineccepibile Jannik Sinner, che di nuovo tiene il proprio turno di battuta con estrema facilità, piazzando anche un paio di ace, e suggella un primo set ai limiti della perfezione.
Sinner avanti ancora un break
Continuano a concedere poco tanto Jannik Sinner quanto Novak Djokovic nei propri turni di battuta. Il n° 2 del mondo si avvia verso la conquista del primo set senza fare particolari sforzi.
Sinner conduce 4-2
Buoni turno di servizio tenuti da parte di entrambi. Jannik per il momento non sta correndo grandi rischi in battuta e lo stesso fa Nole.
Sinner piazza il break e va 2-1
Dopo due game tenuti senza problemi dal giocatore rispettivamente al servizio, arriva il primo break per il n° 2 del mondo, aggressivo in risposta e bravo a punire l’avversario che si avventura in un serve&volley sul 30-40.
Amici ed amiche di Ubitennis buonasera e benvenuti/e all’appuntamento LIVE con il racconto della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, secondo match della seconda serata del Six Kings Slam. Il vincente dell’incontro in questione se la vedrà con Carlos Alcaraz, che ha battuto 6-4 6-2 Taylor Fritz.