Six Kings Slam: Sinner vince e convince con Djokovic. Ora la finale con Alcaraz

Le parole di Sinner ai talent

“Il lancio di palla è la chiave nel servizio, ma anche non dare troppe informazioni all’avversario, cercare di nascondere il più possibile. Ci siamo messi a servire per ore ed ore. Per come è andata oggi direi che ha funzionato. All’inizio della partita abbiamo cercato di muoverci l’uno con l’altro. Quando sei stanco è importante cambiare pesantezza di palla e profondità, cercando di non giocare allo stesso modo sempre e di non rendere le cose facili all’avversario. Ogni tanto arrivano anche dei consigli del mio team da bordo campo. Alla fine della carriera voglio dire che ho fatto tutto il possibile per dare il 100% di me stesso. Alcaraz è un talento incredibile, l’ho visto oggi in campo e fa cose incredibili. Guardare giocatori come lui e Novak è quello che mi spinge a migliorare”.