“Sinner e Alcaraz sono vicini alla perfezione”

Djokovic non guarda al passato con rimpianti, definisce Alcaraz e Sinner quasi perfetti. Risponde alle domande di Ubaldo Scanagatta a Riad.

By Redazione

