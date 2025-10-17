Video “Sinner e Alcaraz sono vicini alla perfezione” Djokovic non guarda al passato con rimpianti, definisce Alcaraz e Sinner quasi perfetti. Risponde alle domande di Ubaldo Scanagatta a Riad. Last updated: 17/10/2025 7:10 By Redazione Published 17/10/2025 Share Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter ✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️ TAGGED:six kings slam 2025 Leave a comment Ultimi articoli Sinner: “Ho 24 anni e anch’io perdo la calma” Video Sinner e Alcaraz, sempre loro Video ATP Vienna, Berrettini ‘raggiunge’ Sinner: wild card per Matteo Italiani ATP Bruxelles/Stoccolma: avanti Auger-Aliassime e Mpetshi Perricard. Bene anche Rune ed Ymer ATP