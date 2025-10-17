Video

Sinner: “Ho 24 anni e anch’io perdo la calma”

81% di prime palle di battuta? Un caso! E ride. I consigli che darebbe e il rispetto. I programmi fino alla Davis. Ubaldo Scanagatta intervista Jannik Sinner a Riad.

By Redazione

