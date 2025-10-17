Video Sinner: “Ho 24 anni e anch’io perdo la calma” 81% di prime palle di battuta? Un caso! E ride. I consigli che darebbe e il rispetto. I programmi fino alla Davis. Ubaldo Scanagatta intervista Jannik Sinner a Riad. Last updated: 17/10/2025 7:15 By Redazione Published 17/10/2025 Share Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter ✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️ TAGGED:six kings slam 2025 Leave a comment Ultimi articoli Six Kings Slam, Sinner: “A volte perdo la calma, ma è normale a 24 anni. Coppa Davis? Ho già risposto” [VIDEO] Interviste “Sinner e Alcaraz sono vicini alla perfezione” Video Sinner e Alcaraz, sempre loro Video ATP Vienna, Berrettini ‘raggiunge’ Sinner: wild card per Matteo Italiani