Swiatek torna in BJK Cup: le squadre dei play-off di novembre

La federazione internazionale del tennis ha ufficializzato le formazioni che parteciperanno ai play-off del 2025 della Billie Jean King Cup, e tra i nomi di spicco figura quello della n. 2 del mondo Iga Swiatek, pronta a guidare la Polonia nella fase decisiva.

I play-off della Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) si svolgeranno dal 14 al 16 novembre 2025, articolati in gruppi da tre nazioni. Le vincitrici dei gironi accederanno alle qualificazioni del 2026. Per la Polonia, che ospiterà il girone Gruppo B nella città di Gorzow Wielkopolski, lo scenario è stimolante: Swiatek e compagne affronteranno Romania e Nuova Zelanda su hard court, indoor.

Non è un ritorno scontato: Swiatek aveva rinunciato in aprile a partecipare al turno di qualificazione che si sarebbe tenuto in Polonia. Attraverso il suo canale Instagram aveva dichiarato: «So che questa non è la notizia che i tifosi, soprattutto quelli polacchi, volevano ricevere, ma per ora è la decisione giusta per me», spiegando di voler dedicare più tempo a se stessa.

Ma ora ha deciso di rimettersi in gioco a difesa dei colori nazionali: «Sono felice di annunciare ufficialmente che giocherò nei play-off», ha scritto sempre su Instagram, esprimendo entusiasmo per giocare davanti al pubblico polacco.

Oltre alla Polonia, le altre nazioni annunciate includono – tra le tante – Canada, Messico, Danimarca nel Gruppo A; altri campioni nazionali sono stati inseriti, come Clara Tauson per la Danimarca e Linda Noskova per la Repubblica Ceca. Il debutto è imminente: le squadre stanno definendo i loro organici, le superfici e le strategie per affrontare partite intense in formula “round robin” (due singolari e un doppio).