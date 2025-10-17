Billie Jean King Cup

Swiatek torna in BJK Cup: le squadre dei play-off di novembre

Iga Swiatek pronta a rappresentare la Polonia dopo il forfait di aprile. In campo anche Clara Tauson e Linda Noskova

By Jenny Rosmini
2 Min Read
Iga Swiatek – BJK Cup 2024 (foto via Twitter @BJKCup)

La federazione internazionale del tennis ha ufficializzato le formazioni che parteciperanno ai play-off del 2025 della Billie Jean King Cup, e tra i nomi di spicco figura quello della n. 2 del mondo Iga Swiatek, pronta a guidare la Polonia nella fase decisiva.

I play-off della Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) si svolgeranno dal 14 al 16 novembre 2025, articolati in gruppi da tre nazioni. Le vincitrici dei gironi accederanno alle qualificazioni del 2026. Per la Polonia, che ospiterà il girone Gruppo B nella città di Gorzow Wielkopolski, lo scenario è stimolante: Swiatek e compagne affronteranno Romania e Nuova Zelanda su hard court, indoor.

Non è un ritorno scontato: Swiatek aveva rinunciato in aprile a partecipare al turno di qualificazione che si sarebbe tenuto in Polonia. Attraverso il suo canale Instagram aveva dichiarato: «So che questa non è la notizia che i tifosi, soprattutto quelli polacchi, volevano ricevere, ma per ora è la decisione giusta per me», spiegando di voler dedicare più tempo a se stessa.

Ma ora ha deciso di rimettersi in gioco a difesa dei colori nazionali: «Sono felice di annunciare ufficialmente che giocherò nei play-off», ha scritto sempre su Instagram, esprimendo entusiasmo per giocare davanti al pubblico polacco.

Oltre alla Polonia, le altre nazioni annunciate includono – tra le tante – Canada, Messico, Danimarca nel Gruppo A; altri campioni nazionali sono stati inseriti, come Clara Tauson per la Danimarca e Linda Noskova per la Repubblica Ceca. Il debutto è imminente: le squadre stanno definendo i loro organici, le superfici e le strategie per affrontare partite intense in formula “round robin” (due singolari e un doppio).

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

WTA Ningbo, la preview di Paolini-Rybakina: una semifinale che vale Riad
WTA
ATP Almaty: Medvedev non si ferma, terza semifinale di fila. Dentro anche Michelsen e Moutet
ATP
WTA Ningbo: Rybakina raggiunge Paolini in semifinale. Testa a testa per le Finals
WTA
ATP Bruxelles: Musetti spreca, Mpetshi Perricard fa muro. Lorenzo fuori in due set
Italiani