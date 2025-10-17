WTA Osaka: Naomi dà forfait, passa Cristian. Vittorie anche per Cirstea e Valentova

Al Kinoshita Group Japan Open si sono conclusi i match di quarti di finale, dove il pubblico nipponico ha dovuto prendere atto del ritiro della padrona di casa Naomi Osaka. La classe 1997 ha dato forfait prima del suo match contro Jaqueline Cristian per un problema alla gamba sinistra già accusato nel turno precedente contro Suzan Lamens. Per quanto riguarda il resto la canadese Leylah Fernandez ha battuto in due set Rebecca Sramkova; mentre Sorana Cirstea e Tereza Valentova hanno vinto i loro rispettivi incontri solo al terzo.

J. Cristian b. [1] N. Osaka [RET]

La prima testa di serie del torneo, nonché beniamina di casa, Naomi Osaka, ha dato forfait prima del suo match dei quarti di finale contro Jaqueline Cristian al Kinoshita Group Japan Open.

Da quanto si apprende dal comunicato rilasciato sui profili social del torneo: “Naomi Osaka non si è ripresa da un infortunio alla gamba sinistra riportato durante il secondo turno di questo torneo e si è ritirata dai quarti di finale in programma per oggi”.

Il ritiro di Osaka permette a Cristian di avanzare in semifinale – la sua terza della stagione e la prima su una superficie diversa dalla terra battuta. Il problema alla gamba è occorso durante il match di secondo turno in cui Osaka ha affrontato la campionessa in carica Suzan Lamens. Il ritiro conclude la sua prima partecipazione a un torneo WTA in Giappone dal 2022.

[4] L. Fernandez b. R. Sramkova 7-6 (3) 6-3

Leylah Fernandez ha battuto Rebecca Sramkova con il punteggio di 7-6 (2) 6-3 in 1h 34′ qualificandosi così per le semifinali del torneo. La canadese ha messo a segno il 68% di prime di servizio, vincendo il 67% di quei punti nel primo set. Ha vinto anche il 54% dei punti sulla seconda palla, affrontando solo due palle break in tutta la partita.

La testa di serie numero 4 è riuscita a rimediare a uno svantaggio di un break nel finale del primo set, recuperando nell’undicesimo gioco per imporsi nel tiebreak in modo deciso con il punteggio di 7 a 2. Nel secondo set invece è andata nuovamente sotto di un break (0-2), salvo poi infilare quattro giochi consecutivi per prendere il controllo del match. Fernandez affronterà adesso Sorana Cirstea per un posto in finale. Una eventuale vittoria in semifinale porterebbe la nordamericana alla seconda finale della stagione, la prima dopo aver vinto il titolo a Washington D.C. lo scorso luglio.

LE ALTRE PARTITE – La ceca Tereza Valentova ha vinto in rimonta al terzo set contro la serba Olga Danilovic col punteggio di 6-4 2-6 6-3. Tanti gli errori della balcanica, al cospetto di un’avversaria molto più continua e meno incline a concedere gratuiti. Adesso per la giovane ci sarà la sfida di semifinale contro Cristian. Anche Sorana Cirstea ha vinto il suo match solo al terzo set, contro la svizzera Viktorija Golubic: 6-2 2-6 6-2 il punteggio finale.