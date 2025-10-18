Six Kings Slam LIVE: Sinner-Alcaraz, per un (bel) pugno di dollari. Sinner 6-2 il primo set

Non ci sono punti in palio, solo tanti soldi. Il secondo Six Kings Slam sarà ancora una volta conteso dai primi due giocatori del mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Nel 2024 si impose Sinner portandosi a casa i 6 milioni di dollari (circa 5,15 milioni di euro) del premio finale.

Entrambi sono giunti in finale piuttosto agevolmente, anche se Sinner ha dovuto disputare un match in più: l’italiano ha superato Tsitsipas nel match d’apertura e Djokovic in semifinale, mentre Alcaraz è entrato in gara in semifinale superando Taylor Fritz.

A Sinner il primo set: 6-2 Basta mezz’ora a Sinner per mettere in cascina il primo set: 6-2, due break, finora l’altoatesino è decisamente superiore

Sinner in fuga: 5-1! Traffico a senso unico finora a Riad: Alcaraz cerca di fare più gioco ma sbaglia parecchio contro un Sinner solidissimo. Doppio break di vantaggio e 5-1 per l’italiano

Sinner mantiene il vantaggio: 3-1 Già un paio di scambi di grande livello tra i due. Sinner conserva il vantaggio conquistato con il break al primo game.

Subito break per Sinner! Jannik Sinner stappa la battuta immediatamente ad Alcaraz.