Al maschile

Six Kings Slam LIVE: Sinner-Alcaraz, per un (bel) pugno di dollari. Sinner 6-2 il primo set

Segui con noi la finale del Six Kings Slam di Riad con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz

By Vanni Gibertini
1 Min Read
Jannik Sinner (sinistra) e Carlos Alcaraz (destra) - Six Kings Slam Riad 2025 (foto Riyadh Seasons)

Non ci sono punti in palio, solo tanti soldi. Il secondo Six Kings Slam sarà ancora una volta conteso dai primi due giocatori del mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Nel 2024 si impose Sinner portandosi a casa i 6 milioni di dollari (circa 5,15 milioni di euro) del premio finale.

Sezioni
A Sinner il primo set: 6-2Sinner in fuga: 5-1!Sinner mantiene il vantaggio: 3-1Subito break per Sinner!Sinner e Alcaraz in campo

Entrambi sono giunti in finale piuttosto agevolmente, anche se Sinner ha dovuto disputare un match in più: l’italiano ha superato Tsitsipas nel match d’apertura e Djokovic in semifinale, mentre Alcaraz è entrato in gara in semifinale superando Taylor Fritz.

3 min ago18/10/2025 21:17

A Sinner il primo set: 6-2

Basta mezz’ora a Sinner per mettere in cascina il primo set: 6-2, due break, finora l’altoatesino è decisamente superiore

11 min ago18/10/2025 21:09

Sinner in fuga: 5-1!

Traffico a senso unico finora a Riad: Alcaraz cerca di fare più gioco ma sbaglia parecchio contro un Sinner solidissimo. Doppio break di vantaggio e 5-1 per l’italiano

18 min ago18/10/2025 21:02

Sinner mantiene il vantaggio: 3-1

Già un paio di scambi di grande livello tra i due. Sinner conserva il vantaggio conquistato con il break al primo game.

26 min ago18/10/2025 20:54

Subito break per Sinner!

Jannik Sinner stappa la battuta immediatamente ad Alcaraz.

36 min ago18/10/2025 20:44

Sinner e Alcaraz in campo

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Serie A1 Maschile: Park Tennis Club ospita il TC Crema. Sfida delicata tra TC Sinalunga e TC Rungg
Circoli in vista
ATP Bruxelles: Auger Aliassime elimina Collignon, sfiderà Lehecka per il titolo. Musetti osserva
ATP
Race WTA: Andreeva non gioca, Paolini alle Finals. Rybakina si avvicina
WTA
ATP Almaty: a giocarsi il titolo saranno Medvevev e Moutet
ATP