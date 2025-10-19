Video

Sinner: “Una vittoria importante anche se non è uno Slam”

Jannik Sinner è contento di come ha giocato contro Carlos Alcaraz: "Non è una vittoria Slam ma è una vittoria importante"

By Fabio Barera

