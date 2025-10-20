A1 maschile, a punteggio pieno il Matchball Firenze, bene il TC Crema

E’ il Matchball Firenze (Girone 1) l’unico team a punteggio pieno al termine della terza giornata della Serie A1 maschile 2025. Tra i risultati odierni spicca la vittoria del TC Crema in casa del Park Tennis Genova.

Nel Girone 1 vince e convince il neo promosso Match Ball Firenze Country Club che supera in casa per 4-2 il CT Palermo grazie a Lorenzo Sciahbasi – a segno in singolare e in doppio con Gianmarco Ferrari -, Meduri e al rumeno Jianu, e trova l’allungo in classifica. La squadra fiorentina si conferma l’unica a punteggio pieno in tutto il campionato di Serie A1.

“Un’altra giornata ricca di soddisfazioni e che senza dubbio ci dà tanta carica per provare ad arrivare più in alto possibile, siamo felicissimi della squadra di quest’anno. Tutti i ragazzi sono compatti e anche i capitani Francesco Caforio e Daniele Capecchi stanno facendo un ottimo lavoro. Adesso ci prepariamo per far bene l’ultima giornata in casa, Domenica 26 Ottobre, sfideremo per il “ritorno” il Park Genova. Vediamo come va e poi il focus andrà alle prossime due trasferte (Crema e Palermo)“, fanno sapere dal circolo toscano. Sponda Palermo, ancora in evidenza il 25enne licatese e nuovo innesto Luca Potenza, il quale ha vinto il singolare contro il mancino Gianmarco Ferrari e il doppio in coppia con il 18enne Riccardo Surano. Niente da fare per un pur combattivo e tenace Gabriele Piraino sconfitto in tre tirati set dal rumeno, top 300 del ranking Atp, Filip Jianu. Piraino è stato recuperato all’ultimo momento dopo i fastidi inguinali patiti la scorsa settimana che lo avevano costretto a saltare il match contro il Park Genova.

Alle spalle dei toscani ci sono i campioni d’Italia del TC Crema (Vincent Ruggeri, Bonadio, Cattaneo e il croato Mikrtu) che si impongono per 5-1 sui campi del Park Tennis Club Genova, semifinalisti nel 2024, agganciandoli al secondo posto.

Tra i pretendenti allo scudetto di quest’anno c’è anche il Santa Margherita Ligure, nel 2024 uscito di scena in semifinale: ambizioni confermate dalla vittoria casalinga per 4-2 – firmata da Maestrelli, Romagno, Castagnola e dallo spagnolo Portero Martinez – contro lo Sporting Club Sassuolo, che significa prima posizione in solitario. Nell’altra sfida del Girone 2 il neo promosso Junior Tennis Perugia (Giannessi, Giulio e Gilberto Casucci, l’olandese Slump) non è più fanalino di coda grazie alla prima vittoria in campionato messa a segno ai danni del CT Vela Messina, battuto per 4-2.

Successo rotondo (5-1) del TC Rungg Sudtirol (Agamenone, Napolitano, Weis, Figl, Bortolotti e Toffanin), finalista nel 2024, in trasferta sui campi del TC Sinalunga Siena, vincitore dello scudetto 2022. Gli altoatesini sono ora in seconda posizione nel Girone 3, ad una sola lunghezza dal CTD Massa Lombarda che ha superato in casa, sempre per 5-1, l’Eur Sporting Club Roma: Zeppieri ha battuto in rimonta Giustino mentre gli altri punti dei romagnoli portano la firma di Forti (in singolare e in doppio con Zeppieri) e Bilardo (in singolare e in doppio con Rottoli).

Nel Girone 4 il Selva Alta Vigevano (Ocleppo, Baldi, Conti, Beraldo e l’argentino Trungelliti) difende la prima posizione grazie alla vittoria per 4-2 a Ravenna, in casa della “matricola” CT Zavaglia. Il team romagnolo si vede superare in classifica dal TC Italia Forte dei Marmi che si prende la seconda posizione grazie al pareggio (3-3) sui campi dell’altra neopromossa, il Tennis Comunali Vicenza. Un punto che sta un po’ stretto ai toscani che dopo aver chiuso i singolari in vantaggio per 3 a 1, grazie alle vittorie di Travaglia, Furlanetto e dello slovacco Martin, hanno perso al match tie-break entrambi i doppi.

Questi i risultati della 3ª giornata – domenica 19 ottobre:



GIRONE 1

Park Tennis Club Genova – TC Crema 1-5

Match Ball Firenze Country Club – CT Palermo 4-2

GIRONE 2

Santa Margherita Ligure – Sporting Club Sassuolo 4-2

Junior Tennis Perugia – CT Vela Messina 4-2

GIRONE 3

TC Sinalunga – TC Rungg Sudtirol 1-5

CTD Massa Lombarda – Eur Sporting Club 5-1

GIRONE 4

CT Zavaglia – SC Selva Alta 2-4

Tennis Comunali Vicenza – TC Italia 3-3

CLASSIFICHE:

GIRONE 1

9 (3) Match Ball Firenze Country Club

4 (3) CT Crema

4 (3) CT Palermo

0 (3) Park Tennis Club Genova

GIRONE 2

7 (3) Santa Margherita Ligure

4 (3) Sporting Club Sassuolo

3 (3) Junior Tennis Perugia M+Performance

2 (3) CT Vela Messina

GIRONE 3

7 (3) CTD Massa Lombarda (Ravenna)

6 (3) TC Rungg Sudtirol/Yogurteria (Bolzano)

3 (3) Eur Sporting Club (Roma)

1 (3) TC Sinalunga (Siena)

GIRONE 4

7 (3) SC Selva Alta (Vigevano)

4 (3) TC Italia (Forte dei Marmi)

3 (3) CT Zavaglia (Ravenna)

2 (3) Tennis Comunali Vicenza