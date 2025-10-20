ATP Basilea: Sonego falloso nei momenti topici, passa Davidovich Fokina

[8] A. Davidovich Fokina b. L. Sonego 7-6(2) 6-4

Si spegne sul nascere l’avventura di Lorenzo Sonego allo Swiss Indoors Basel, ATP 500 che sta andando in scena sui campi in cemento indoor di Basilea. Il torinese si è arreso all’esordio all’ultima testa di serie in tabellone, Alejandro Davidovich Fokina, vittorioso per 7-6(2) 6-4 in circa due ore di gioco. Tra i due c’era un solo precedente datato, portato a casa dall’azzurro nel 2019 sulla terra rossa del Challenger di Genova. Questa volta, però, le cose sono andate diversamente e lo spagnolo si è così assicurato la prima affermazione in questo evento dopo tre anni dall’ultimo successo.

La partita era iniziata bene per il numero 45 ATP, capace di raggiungere pochi giorni fa i quarti di finale nel 250 di Stoccolma. Avanti 4-1, però, Lorenzo non è riuscito a mantenere il vantaggio. Più il tempo passava, più i suoi errori aumentavano e nel frattempo Davidovich Fokina gli prendeva le misure riuscendo in molte occasioni a passarlo quando veniva a rete. Dominato il tie-break, il 18esimo tennista al mondo ha continuato a sferrare passanti e nel decimo game della seconda frazione ne ha piazzati un paio, i quali, sommati a due errori di dritto di Sonego, si sono tramutati presto in una vittoria.

Anche quest’anno, quindi, il torneo di Basilea sarà orfano di successi azzurri, dato che l’ultimo italiano a vincere una partita in questo evento è Fabio Fognini, capace di ottenere un’affermazione nel lontano 2019. Diventano 60, ora, le sconfitte dell’allievo di Fabio Colangelo e Vincenzo Santopadre contro giocatori dentro la top 20 (sono 13 le vittorie). Ma soprattutto, dal post-Roland Garros 2024 il bilancio di ‘Sonny’ contro questi giocatori recita un sempre più pesante 0-19.

Lo spagnolo, invece, sta provando a riacquistare quella forma che fino al mese di luglio gli aveva permesso di ottenere risultati eccellenti (non vince due partite di fila dal 1000 di Toronto). Con il 25esimo successo stagionale su cemento, che lo fa diventare il settimo tennista più vincente del 2025 su questa superficie, Davidovich Fokina si qualifica al secondo turno. Sfiderà Jenson Brooksby per un posto ai quarti.

Primo set: Davidovich Fokina rimonta da 1-4 e vince al tie-break a suon di passanti

Due ace e altrettante prime vincenti accompagnano Sonego nel suo game d’apertura. Davidovich Fokina non è altrettanto lucido in uscita dai blocchi di partenza. Commette due doppi falli di seguito, sbaglia un dritto, un rovescio e cede subito la battuta a 15. Il 26enne spagnolo fatica a tenere la palla in campo, mentre il 30enne torinese prova a rubargli il tempo con i colpi di inizio gioco. Tiene ancora la battuta senza offrire punti e a suon di combinazioni uno-due avanza sul 3-0. Il finalista degli ATP 500 di Acapulco e Washington entra in partita nel quarto game e si scuote intascandosi il suo primo gioco a 30.

Poco dopo ‘Sonny’ inizia a regalare qualcosa in battuta. Alcuni suoi gratuiti regalano al numero 18 ATP due palle break. Qui, però, il 45esimo tennista al mondo si affida alla prima di servizio che gli permette di cancellare le chance avversarie per poi salire sul 4-1. L’altoparlante presente all’interno dello stadio disturba i giocatori sul 40-30 del settimo game, appena prima che Lorenzo sferri un vincente lungolinea di dritto. Il punto si ripete e l’inerzia, da quel momento, cambia. L’iberico si procura un paio di chance in risposta. Nella seconda il piemontese sbaglia la direzione del dritto a sventaglio a chiudere; Davidovich Fokina piazza l’ennesimo passante del game e conquista così il contro break.

Arriva l’aggancio sul 4-4 e sempre grazie ai passanti lo spagnolo si procura un’altra opportunità in risposta. Ma la spreca sparando fuori di metri un dritto a sventaglio e manca quindi l’appuntamento con il sorpasso. I due arrivano presto al tie-break, dove il primo a ottenere un punto sul servizio del rivale è il semifinalista del 1000 di Monte Carlo, il quale trafigge Sonego con una risposta di dritto che l’azzurro non riesce ad addomesticare. Si cambia campo sul 4-2 per Davidovich Fokina. Altro passante di dritto dell’iberico e pochi istanti dopo, grazie a un errore di rovescio di Lorenzo, il parziale va in archivio in favore dello spagnolo con il punteggio di 7-6(2) in un’ora di gioco.

Secondo set: Sonego capitola sul più bello e si arrende allo spagnolo

Al rientro in campo a seguito di un ‘toilet break’, Sonego costringe all’errore il suo avversario – che dal canto suo piazza anche un paio di doppi falli – in più di un’occasione. Arriva a palla break, ma spedisce un dritto largo inside out e permette allo spagnolo di partire in testa nello score nella seconda frazione. I giochi diventano più combattuti in questo frangente. Ma, nonostante gli errori commessi da entrambi, è sempre il battitore ad avere la meglio grazie all’aggressività nei propri turni di servizio. Davidovich Fokina spinge però bene nel quarto gioco ed è lui ad arrivare a palla break questa volta. Ma non trova la risposta bloccata di dritto e Lorenzo rimane quindi in corsa.

La rete inizia a essere frequentata molto da entrambi, che cercano di sfondare con il dritto il prima possibile per poi avvicinarsi verso il nastro. Esagera però l’azzurro con le accelerazioni nell’ottavo game. Si fa prendere dalla fretta, commette più di un errore e regala una pericolosa palla break allo spagnolo. L’annulla con coraggio, ma la situazione si ripresenta nel turno di battuta seguente. L’iberico indovina due passanti di dritto e Sonego con questo colpo va fuori giri. Concede quindi due palle break, che sono anche due match point. Spedisce in corridoio l’ennesimo colpo dal lato destro del campo e dopo due ore e due minuti di gioco Davidovich Fokina mette la firma sulla partita con il punteggio di 7-6(2) 6-4.