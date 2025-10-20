ATP Vienna, l’allenatore Civarolo sui problemi di Arnaldi: “Il dolore al piede non gli permette di essere al 100%”

Un anno altalenante e un finale di stagione complicato, con un’attenuante che rischia di essere una rognosa palla al piede. L’espressione non potrebbe essere più letterale perché Matteo Arnaldi si sta da tempo trascinando un fastidio che ne sta limitando il rendimento in campo. Il ligure è impegnato all’ATP di Vienna dove ha staccato il pass per il main draw ed è atteso al primo turno da Aleksandar Kovacevic. Del momento in chiaroscuro del suo assistito ha parlato l’allenatore Matteo Civarolo che, intervistato dal nostro inviato in terra austriaca Federico Bertelli, ha avuto modo di confermare come l’azzurro speri in una convocazione per la Coppa Davis sentendosi appieno parte della squadra.

Federico Bertelli: Volevo chiederti qualche impressione su questo 2025 di luci e ombre di Matteo Arnaldi?

Matteo Civarolo: “Esattamente come hai detto tu, è stato un anno difficile. Non ha giocato delle brutte partite, ha giocato anche bene ma non sono arrivati i risultati. Ha iniziato l’anno da numero 35 e ci aspettavamo di salire ancora un po’ la classifica, ma purtroppo sono arrivate delle sconfitte anche con gente forte, ma anche alcune che non ci aspettavamo. Da quasi metà anno convive con un problema al piede che va avanti da mesi e non gli permette di essere al 100% a livello fisico. Sta continuando a giocare senza lamentarsi, ma il problema c’è e speriamo di terminare l’anno e di metterlo a posto.”

Federico Bertelli: Quindi anche adesso sta giocando sul dolore in pratica?

Matteo Civarolo: “Si, è un problema che va avanti da mesi e c’è tuttora. Sta giocando sul dolore, non è facile per lui chepunta tanto sul fisico. Bisogna metterlo in conto, ad alto livello tanti giocatori durante l’arco della stagione hanno problemi e giocano su problemi fisici. Bisogna accettarlo, e sperare che con la fine della stagione e un po’ di riposo possa andare meglio.”

Federico Bertelli: Se il dolore continua all’inizio dell’anno prossimo considerate di fermarvi ?

Matteo Civarolo: “Dobbiamo vedere dopo Vienna se giocherà Parigi. Se non dovesse giocarlo, si riposerà da subito. Prenderà qualche giorno di vacanza e poi sicuramente tratteremo questo problema al piede. Più che altro non ci sono le tempistiche per recuperare appieno, non so dirti ma sicuramente un po’ di riposo prima di iniziare la preparazione ci vuole.”

Federico Bertelli: Matteo è stato uno dei protagonisti della cavalcata del 2023, con un grande match in finale. Si sente ancora parte del team? Ha l’obiettivo di ritornare?

Matteo Civarolo: “Quello sicuro. Penso lo abbiano anche dimostrato in questi due anni, sono un gruppo molto affiatato e tutti i ragazzi sono amici. C’è concorrenza ma è sana, ora vedremo chi andrà a giocare le fasi finali. Sono tanti giocatori e il capitano sceglierà quelli che staranno meglio al momento, ma Matteo si sente parte del team e gli piacerebbe tornare protagonista.”