Tennis e TV

TV e Rete: Gli ultimi 500 dell’anno tra Austria, Svizzera e… Giappone (20-26 ottobre)

Grandi appuntamenti indoor a Vienna e Basilea, a Tokyo il WTA che chiude lo swing asiatico

By Luca De Gaspari
5 Min Read

Prosegue la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 20 a domenica 26 ottobre: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno:

  • ATP 500 Swiss Indoors, Basilea (Svizzera)
  • ATP 500 Erste Bank Open, Vienna (Austria)

In ambito femminile:

  • WTA 500 Torai Pan Pacific Open Tennis, Tokyo (Giappone)
  • WTA 250 Guangzhu Open, Guangzhou (Cina)

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e Sky Sport Mix.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione dei tornei ATP e WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW

Lunedì 20 ottobre

Sky Sport Tennis                dalle 3 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno                    dalle 3 alle 19.45 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Max                    dalle 9 alle 21 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix                     dalle 13.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Martedì 21 ottobre

Sky Sport Tennis                dalle 3.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno                    dalle 3.30 alle 16 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Max                    dalle 3.30 alle 19.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix                     dalle 13.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Mercoledì 22 ottobre

Sky Sport Tennis                dalle 3.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno                    dalle 7 alle 12.15 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Max                    dalle 3.30 alle 21 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix                     dalle 13.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Giovedì 23 ottobre

Sky Sport Tennis                dalle 3.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno                    dalle 6.30 alle 14.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Max                    dalle 3.30 alle 20.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix                     dalle 13.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Venerdì 24 ottobre

Sky Sport Tennis                dalle 3 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Uno                    dalle 11.30 alle 16 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Max                    dalle 3.30 alle 19.30 il meglio dei 4 tornei

Sky Sport Mix                     dalle 13.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei

Sabato 25 ottobre

Sky Sport Tennis                5             Semifinale 1 WTA Tokyo

                                            7             Semifinale 2 WTA Tokyo

                                            10.30     Semifinale 1 WTA Guangzhou

                                            12.30     Semifinale 2 WTA Guangzhou

                                            15          Semifinale 1 ATP Vienna

                                            16.30     Semifinale 2 ATP Vienna

Sky Sport Uno                    10.30     Semifinale 1 WTA Guangzhou

                                            12.30     Semifinale 2 WTA Guangzhou

Sky Sport Arena                 15          Semifinale 1 ATP Basilea

                                            17          Semifinale 2 ATP Basilea

Domenica 26 ottobre

Sky Sport Tennis                4             Finale WTA Tokyo

                                            9             Finale WTA Guangzhou

                                            14          Finale ATP Vienna

                                            16          Finale ATP Basilea

Sky Sport Uno                    14          Finale ATP Vienna

Sky Sport Arena                 15.30     Finale ATP Basilea

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Jannik Sinner - Six Kings Slam 2025 (foto Ubitennis)
Sinner arriva a Vienna: “Niente Davis, ho bisogno di prepararmi meglio durante l’off-season”
Interviste
Coppa Davis: Sinner non ci sarà. Volandri si affida a Musetti, Berrettini e Cobolli per le Final Eight
Coppa Davis
Ekaterina Alexandrova - s'Hertogenbosch 2022 (Instagram - @libemaopen)
Alexandrova, la discrezione del talento in un mondo che fa rumore
Personaggi
WTA Tokyo: il forfait di Paolini smuove il tabellone. Bencic al suo posto, ecco i nuovi accoppiamenti
WTA