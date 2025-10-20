TV e Rete: Gli ultimi 500 dell’anno tra Austria, Svizzera e… Giappone (20-26 ottobre)

Prosegue la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 20 a domenica 26 ottobre: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.
In ambito maschile si svolgeranno:
- ATP 500 Swiss Indoors, Basilea (Svizzera)
- ATP 500 Erste Bank Open, Vienna (Austria)
In ambito femminile:
- WTA 500 Torai Pan Pacific Open Tennis, Tokyo (Giappone)
- WTA 250 Guangzhu Open, Guangzhou (Cina)
Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e Sky Sport Mix.
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.
Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
La programmazione dei tornei ATP e WTA sui canali Sky Sport e in streaming su NOW
Lunedì 20 ottobre
Sky Sport Tennis dalle 3 alle 22 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 3 alle 19.45 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Max dalle 9 alle 21 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 13.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei
Martedì 21 ottobre
Sky Sport Tennis dalle 3.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 3.30 alle 16 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Max dalle 3.30 alle 19.30 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 13.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei
Mercoledì 22 ottobre
Sky Sport Tennis dalle 3.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 7 alle 12.15 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Max dalle 3.30 alle 21 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 13.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei
Giovedì 23 ottobre
Sky Sport Tennis dalle 3.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 6.30 alle 14.30 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Max dalle 3.30 alle 20.30 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 13.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei
Venerdì 24 ottobre
Sky Sport Tennis dalle 3 alle 22 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Uno dalle 11.30 alle 16 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Max dalle 3.30 alle 19.30 il meglio dei 4 tornei
Sky Sport Mix dalle 13.30 alle 22 il meglio dei 4 tornei
Sabato 25 ottobre
Sky Sport Tennis 5 Semifinale 1 WTA Tokyo
7 Semifinale 2 WTA Tokyo
10.30 Semifinale 1 WTA Guangzhou
12.30 Semifinale 2 WTA Guangzhou
15 Semifinale 1 ATP Vienna
16.30 Semifinale 2 ATP Vienna
Sky Sport Uno 10.30 Semifinale 1 WTA Guangzhou
12.30 Semifinale 2 WTA Guangzhou
Sky Sport Arena 15 Semifinale 1 ATP Basilea
17 Semifinale 2 ATP Basilea
Domenica 26 ottobre
Sky Sport Tennis 4 Finale WTA Tokyo
9 Finale WTA Guangzhou
14 Finale ATP Vienna
16 Finale ATP Basilea
Sky Sport Uno 14 Finale ATP Vienna
Sky Sport Arena 15.30 Finale ATP Basilea