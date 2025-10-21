ATP Basilea, Wawrinka: “Ritirarsi? Scelta personale. Voglio spingermi ancora un po’ oltre”

Non è più tra i primi 100 da luglio 2024. Nel 2025 ha ricevuto una quindicina di wild card per partecipare a svariati tornei, sia Challenger che ATP. Non vince un titolo nel circuito minore dal 2020 (Praga) e in quello maggiore dal 2017 (250 di Ginevra). Ma la sua voglia di giocare a tennis è ancora lì: più viva che mai. Stan Wawrinka ha 40 anni e si diverte ancora come un matto a colpire palline gialle con la sua racchetta. Del senso che ha nel tennis attuale l’ex numero 3 al mondo e tre volte campione Slam se ne è già scritto su queste pagine. Va da sé, quindi, che nonostante il bilancio a livello ATP nel 2025 reciti un pesante 2-11 e nel circuito Challenger abbia perso entrambe le finali raggiunte (ad Aix-en-Provence e Rennes contro Borna Coric e Hugo Gaston), la passione del monomane di Losanna verso questo sport non pare affievolirsi. Neanche lontanamente.

“Decidere di ritirarsi è una scelta molto personale”, ha dichiarato l’attuale numero 158 del ranking a ‘Le Matin’. “Ognuno di noi ha desideri diversi, bisogna sentirlo dentro di sé. Vedremo se ci sarà una prossima stagione, per ora finiamo questa. Vivo il presente, cerco di godermelo al massimo. So che la fine è molto vicina, tutti abbiamo una scadenza e a un certo punto dovremo appendere la racchetta al chiodo. Sono felice di essere qui a Basilea e farò il punto della situazione dopo Atene (ATP 250, in programma dal 2 all’8 novembre, per il quale ha ricevuto un invito, ndr). Ma sì, spero di giocare ancora un po’ il prossimo anno”.

Nonostante il picco della carriera sia passato da tempo, un sogno è rimasto ancora in fondo al cassetto di ‘Stan the Man’: vincere un ultimo titolo. “Ma ovviamente le possibilità sono maggiori nel circuito Challenger che in un torneo ATP”, ha spiegato Wawrinka al quotidiano svizzero ‘Blick’. “Cerco di mantenere il miglior livello possibile, in modo da poter arrivare il più lontano possibile nei tornei”.

Allo stesso tempo, la consapevolezza di star avvicinandosi al tramonto della sua carriera è ben presente dentro la testa dello svizzero, che in occasione del torneo di casa Swiss Indoors Basel– dove ha ricevuto una wild card; sfiderà Miomir Kecmanovic all’esordio – ha parlato in conferenza stampa di “ultime partite. Voglio soprattutto superare i miei limiti e poi vedere quali risultati ne deriveranno o meno. Finché avrò la motivazione, voglio spingermi ancora un po’ oltre”.

“Sono ovviamente vicino alla fine”, aveva affermato qualche mese fa a seguito della sconfitta in tre set contro Jacob Fearnley al primo turno del Roland Garros. “Non smetterò adesso, ma ogni settimana mi avvicino sempre di più. Non ho alcuna garanzia di tornare qui l’anno prossimo. Se non ci saranno risultati che mi consentiranno di risalire un po’ la classifica, non tornerò chiedendo una wild card, il che già fornisce alcune risposte. In ogni caso, non smetterò all’improvviso, questo è certo”.