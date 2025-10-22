Ranking

Classifica WTA: Paolini si qualifica per le Finals

Jasmine Paolini sale al sesto posto del ranking generale, concludendo così la stagione in top10 per il secondo anno consecutivo. Elena Rybakina deve recuperare 14 punti a Mirra Andreeva per andare a Riad

È arrivata finalmente l’ufficialità: Jasmine Paolini si è qualificata per le WTA Finals di Riad per il secondo anno consecutivo. Paolini, con la semifinale raggiunta al 2025 AUX · Ningbo Open, sale al settimo posto nella RACE e, grazie alla rinuncia di Mirra Andreeva ai tornei in programma questa settimana, potrà essere superata solo da Elena Rybakina. In classifica generale, Paolini guadagna due posti e terminerà per il secondo anno di fila la stagione nelle prime otto del ranking. Un traguardo importante, ottenuto nonostante una stagione Slam meno brillante rispetto al 2024, che conferma il valore della tennista italiana: la sua presenza tra le migliori del circuito non è il frutto del caso. La qualificazione smentisce anche le critiche di chi riteneva che l’impegno nel doppio potesse penalizzare il rendimento in singolare. E anche nel doppio, Paolini sarà protagonista alle Finals, in coppia con Sara Errani. Le due sono attualmente al n.4 anche nella classifica di specialità.

Il titolo del Ningbo Open è andato a Elena Rybakina, che grazie a questo successo si avvicina ulteriormente alla qualificazione per le Finals, restando a soli 14 punti da Andreeva nella RACE.

Infine, al Kinoshita Group Japan Open di Osaka, Leylah Fernandez ha conquistato il titolo superando in finale Tereza Valentova. Con questa vittoria, la canadese si riporta a ridosso della top20, mentre la giovane ceca fa il suo ingresso per la prima volta tra le prime sessanta del ranking mondiale.

