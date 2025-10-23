ATP Basilea: Shapovalov e Auger-Aliassime avanzano. Super Munar elimina a sorpresa Shelton

Iniziano gli ottavi di finale in quel di Basilea. Da tener d’occhio il percorso di Felix Auger-Aliassime che – con la vittoria nei confronti di Cilic – continua la propria scalata verso le ATP Finals. Rimane dunque a guardare Lorenzo Musetti, reduce proprio dalla sconfitta a Shangai contro il canadese. Prosegue il cammino invece per Shapovalov che – in un’ora e mezza di gioco – si sbarazza del ripescato Royer e agguanta Fonseca ai quarti di finale.

[5] F. Auger-Aliassime b. [Q] M. Cilic 7-6(2) 7-6(2)

Felix Auger-Aliassime conquista il suo terzo successo consecutivo contro Marin Cilic, pareggiando gli scontri diretti contro il tennista croato. Grazie alla vittoria agli ottavi di finale dell’ATP di Basilea con il risultato finale di 7-6(2) 7-6(2), il canadese si aggiudica un posto al turno successivo dove dovrà affrontare il vincitore tra Munar e Shelton. Pertanto, il numero 12 al mondo rimane uno dei pretendenti per accedere alle ATP Finals, proprio a discapito di Lorenzo Musetti.

La partita è stata un bel tiro e molla tra i due tennisti. Da entrambi i lati del campo, nessuno dei due giocatori ha lasciato grandi possibilità di break al proprio avversario. Auger-Aliassime ha registrato a fine partita ben 268 ace, servendo con una prima al di sopra del 70%. I 28 ace hanno permesso a Felix di diventare il terzo giocatore di quest’anno con il maggior numero di ace in una partita ATP, alle spalle di Mpetshi Perricard, che detiene il primo e il secondo posto a quota 36 e 39. Questo ha giocato sicuramente un ruolo importante ai fini della partita, specialmente in occasione dei due tie-break. Ebbene si, nessuno dei due giocatori è riuscito a strappare durante il corso del match il servizio all’altro, arrivandosi a giocare la partita sul più bello. In entrambi le circostanze, Felix ha avuto la meglio e la freddezza ha giocato un ruolo molto importante. Cilic, nonostante un’ottima percentuale di palle vinte con la prima di servizio, non è riuscito a dare continuità nei tie-break, facendosi sfuggire il match dalle mani.

GAME SET AND MATCH SHAPOVALOV!



🇨🇦Denis Shapovalov defeats 🇫🇷Valentin Royer in straight sets 7-6(3) 6-2 to reach the ATP 500 Swiss Indoors Quarter-Finals! Great match today from Shapo.



🇧🇷Joao Fonseca next👀👀#SwissIndoorsBasel #CdnTennis pic.twitter.com/72MX4lbGZw — Jacob Pacheco (@JacobPacheco6) October 23, 2025

[9] D. Shapovalov b. [LL] V. Royer 7-6(3) 6-2)

Grande partita per Denis Shapovalov agli ottavi di finale dell’ATP di Basilea. Seppur non con un avversario dal grande nome, il canadese si è imposto 7-6(3) 6-2 contro il ripescato Royer, raggiungendo direttamente al turno successivo Joao Fonseca. Il brasiliano non ha disputato la propria partita contro Mensik, ritiratosi prima dell’incontro.

Il match non è stato proprio rose e fiori per la testa di serie numero 9. La partenza convinta del francese ha sicuramente messo sugli attenti Shapovalov che – nel sesto game – ha subito il break, andando sotto 4-2. Da quel momento in poi è partita la rimonta del canadese che non si è scomposto e, dopo aver vinto tre game consecutivi, ha portato il set al tie-break, dove è riuscito ad avere la meglio sul suo avversario. La fiducia procurata con la vittoria della prima frazione di gioco, ha permesso a Denis di giocare il secondo set con estrema calma: 35 minuti di gioco, 6 ace, con una prima intorno all’86% e parziale di 6-2.

J. Munar b. [2] B. Shelton 6-3 6-4

Possiamo attribuire un nome al punto debole di Ben Shelton in questo 2025? Decisamente si, ma non solo il nome, ma anche un cognome: Jaume Munar. Il tennista spagnolo è la bestia nera del numero 6 al mondo. In questa stagione difatti, lo spagnolo ha vinto tre match su tre contro lo statunitense, raggiungendo pertanto i quarti di finale dell’ATP di Basilea, dove affronterà Felix Auger-Aliassime.

🇺🇸 Dallas 6-2 7-6

🇮🇹 Rome 6-2 6-1

🇨🇭 Basel 🆕 6-3 6-4



Munar 3-0 vs Shelton this year 👏 pic.twitter.com/Ik3Z8dQBn7 — Tennis TV (@TennisTV) October 23, 2025

Una partita complicata per la testa di serie numero 2 del torneo che – nel primo set – ha litigato con i punti arrivati con la prima di servizio. Troppo bassa la percentuale intorno al 50% che ha permesso a Munar di approfittare di questa occasione per guadagnarsi il break nel sesto game di agguantare il vantaggio nel match. Nella seconda frazione di gioco, inutile il tentativo di Shelton di invertire la rotta. Lo spagnolo dal fondo gioca meglio e la differenza si vede proprio negli errori non forzati, dove Jaume riesce a chiudere il secondo set con un solo errore, contro cinque del numero 6 al mondo. A sorpresa, dunque, Shelton viene eliminato perdendo 6-3 6-4.