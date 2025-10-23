Ubaldo Scanagatta alle 15:30 su TGCOM per commentare il caso Sinner

Che vinca o che perda, ma anche per qualsiasi altra ragione, il nome di Jannik Sinner finisce sempre sotto i riflettori. Ogni volta che il tennista altoatesino scende in campo oppure rilascia qualche dichiarazione, diventa a tutti gli effetti un caso nazionale. I media, a partire dalle televisioni, le radio e i giornali, fino ai social, non perdono occasione per parlare del numero 2 al mondo.

Negli ultimi giorni sta facendo scalpore la decisione di Sinner di non partecipare alla Coppa Davis e l’Italia intera si è divisa in due: chi è dalla sua parte, mentre chi crititca la sua scelta, ritenendolo “antipatriota” e rimproverandogli, ancora una volta, la sua residenza a Montecarlo e soprattutto la mancata accettazione all’invito del presidente della Repubblica Mattarella dopo la vittoria all’Australian Open.

Il direttore Ubaldo Scanagatta interverrà sulla questione, in un’intervista rilasciata su TGCOM24. Il suo intervento sarà trasmesso alle ore 15:30 di giovedì 23 ottobre 2025, nel quale ci saranno i primi cinque minuti dell’intervista. Tra le ore 22:15 e le 22:30, invece, andrà in onda, sempre su TGCOM24 la versione integrale dell’intervista, così da poter ascoltare per intero tutto il pensiero del direttore sul caso Sinner.