ATP Basilea: giornata buia per il Canada, si ritirano Auger-Aliassime e Shapovalov. Che chance per Musetti

Il venerdì dei quarti di finale allo Swiss Indoors di Basilea regala una svolta inattesa nella race alle Nitto ATP Finals di Torino. Felix Auger-Aliassime, uno dei giocatori più in forma del momento, è stato costretto al ritiro dopo aver perso 6-3 il primo set contro Jaume Munar. Il canadese, apparso sin dai primi game piuttosto scarico sul piano fisico, ha abbandonato il campo dopo circa 45 minuti di gioco, lasciando un alone di mistero sulle cause dell’infortunio. Nessun medical time-out richiesto, nessun evidente segnale di dolore durante la frazione: soltanto una crescente sensazione di stanchezza, forse il sintomo di un problema muscolare o di una condizione non ottimale.



La giornata non è certo positiva per il tennis canadese, che vede dare forfait anche il suo secondo miglior esponente, Dennis Shapovalov. Dopo un primo set dominato contro il talentino Joao Fonseca, il canadese ha perso il secondo set e ha cominciato a scaldarsi. Nel terzo, dopo una lite molto accesa col giudice di sedia, ‘Shapo’, che nel frattempo si trovava sotto 4-1, senza manifesti indizi di infortunio, al cambio di campo si è avvicinato alla rete, ha stratto la mano all’avversario e ha lasciato il campo tra i fischi del pubblico.

Il ritiro di Auger-Aliassime non è soltanto una notizia in sé, ma cambia immediatamente gli equilibri della corsa alle Finals. Il canadese era infatti il principale rivale di Lorenzo Musetti per l’ultimo posto disponibile -l’ottavo- alle finals di Torino. Con l’uscita di scena per questa settimana dell’ex numero 6 ATP, che resta così fermo a quota 340 punti di distacco dall’azzurro, si apre un varco importante per il carrarino, atteso questa sera sul centrale di Vienna per il suo quarto di finale contro Corentin Moutet.

Per Musetti, la sfida contro il mancino francese vale oro: un successo lo porterebbe in semifinale e gli garantirebbe altri 100 punti , portando il suo vantaggio su Auger-Aliassime a un margine psicologico rilevante alla vigilia del Masters 1000 di Parigi (non più Bercy), ultima tappa utile per guadagnarsi un posto a Torino.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Sempre a Basilea, sempre per mano di Munar, infatti, è arrivata anche l’eliminazione di Ben Shelton, numero 6 della Race con 3770 punti, sconfitto a sorpresa e alle prese con un fastidio fisico che potrebbe comprometterne la partecipazione a Parigi. La combinazione di questi due eventi apre scenari insperati: con una vittoria stasera, Musetti rimarrebbe dietro ad Alex De Minaur (anche lui in semifinale a Vienna), ma si porterebbe a soli 100 punti da Shelton, proiettandosi virtualmente nella lotta anche per il settimo posto.

In altre parole, il carrarino si trova improvvisamente con il destino tra le mani. Dopo una stagione difficile da decifrare, costellata da bassi e altissimi, questa volata finale potrebbe consegnargli la consacrazione definitiva nel tennis che conta.

Resta da capire l’entità del problema di Auger-Aliassime: il canadese era reduce da un ottimo momento di forma, dopo mesi difficili, e il suo stop rischia di arrivare nel momento più delicato della stagione. I prossimi aggiornamenti medici chiariranno se potrà essere della partita a Parigi o se dovrà dire addio anzitempo al sogno torinese.