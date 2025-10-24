Senza categoria

ATP Vienna LIVE: De Minaur supera Berrettini in due set. Più tardi Sinner e Musetti

Ubaldo Scanagatta sta commentando attivamente in diretta, segui il match di Berrettini su Ubitennis!

By Redazione
4 Min Read
Matteo Berrettini – ATP Vienna 2025 (foto © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer)

Ubaldo Scanagatta intervistato da Luigi Galluzzo su TG Com sul caso Sinner si è espresso così [VIDEO ⤵]

https://www.youtube.com/watch?v=PLhaZJAMqOg

Il Direttore sta commentando in diretta, non perdetevelo!

40 min ago24/10/2025 15:25

De Minaur b. Berrettini 6-1 7-6(4)

Onore a Matteo che ci ha provato fino all’ultimo, ma l’ottima prestazione dell’avversario e la stanchezza del turno precedente hanno avuto la meglio.

50 min ago24/10/2025 15:16

De Minaur – Berrettini 6-1 6-6

Tie-break, niente panico: si vince questo e si domina atleticamente il terzo. Ok, panico.

59 min ago24/10/2025 15:06

Contro-break Berrettini in extremis, 1-6 5-5

Sbagliare le palle facili è un gioco che si può fare in due, così Alex affossa una volée bella comoda e concede il controbreak. Facce scure nel suo angolo.

1 hr 5 min ago24/10/2025 15:00

De Minaur – Berrettini 6-1 5-4

Berretto salva un match point, ma dopo il cambio campo De Minaur servirà per andare in semifinale: ultima chance per rientrare… Comunque, la prossima volta allenamento sulle palle facilissime (che si chiamano così perché sono facilissime da sbagliare).

1 hr 12 min ago24/10/2025 14:54

De Minaur – Berrettini 6-1 5-3

Tornato solidissimo, AdM si assicura la possibilità di servire per il match. Matteo accusa le fatiche della maratona con Norrie (avrebbe dovuto chiuderla in due, ma, di nuovo, lo sa meglio di noi).

1 hr 17 min ago24/10/2025 14:48

Break De Minaur, 6-1 4-3

Piccola sciocchezza di Matteo nei pressi della rete. Vabbè, diciamo piccola perché ci è simpatico e soprattutto fa più male a lui che a noi, ma gli costa il servizio al settimo gioco. Chi aveva detto che era ben dentro il match?

1 hr 22 min ago24/10/2025 14:43

Berrettini – De Minaur 1-6 3-3

Matteo tiene in battuta e, anche se non sfrutta lo 0-30 al sesto game, ora è ben dentro il match.

2 hr 30 min ago24/10/2025 14:35

Contro-break Berrettini, 1-6 2-2

Matteo tira fuori la grinta, non ci sta a perdere. Se lo scambio si allunga non è più tutta roba australiana e piazza in contro-break. In ogni caso, Berretto sta servendo la prima a una media di 10 km/h in meno rispetto al primo set con Norrie.

2 hr 38 min ago24/10/2025 14:27

Break De Minaur, 6-1 2-1

Con un AdM in grande spolvero, Matteone nostro non può permettersi la minima sbavatura, figuriamoci tre dritti fuori bersaglio: break per Alex.

2 hr 45 min ago24/10/2025 14:20

De Minaur – Berrettini 6-1 0-1

L’azzurro deve salvare tre palle break, ma tiene la battuta in apertura di secondo set.

2 hr 52 min ago24/10/2025 14:13

De Minaur – Berrettini 6-1

Alex aggressivo come non mai. Pareggia gli scambi brevi e fa 14-2 oltre i quattro colpi. 79% di prime in campo per Matteo…

2 hr 59 min ago24/10/2025 14:07

De Minaur – Berrettini 5-1

Matteo muove il punteggio al sesto game. De Minaur sta dominando qualsiasi scambio sopra i quattro colpi.

2 hr 13 min ago24/10/2025 13:52

Break De Minaur, 2-0

Un nastro australiano vincente tiene aperto il game, Alex che si butta avanti come se non ci fosse un domani e strappa il servizio a Berrettini.

2 hr 18 min ago24/10/2025 13:47

De Minaur – Berrettini 1-0

C’è stata subito una palla break per Matteone, ma Alex si è salvato con un difesa un po’ fortunella…

2 hr 29 min ago24/10/2025 13:36

Berrettini e De Minaur in campo

Si comincia. Matteo ha vinto il sorteggio e scelto di rispondere.

Amici ed amiche di Ubitennis, buongiorno e benvenuti/e alla diretta LIVE dei quarti di finale dell’Erste Bank Open 2025 di Vienna. Il primo azzurro a scendere in campo sarà Matteo Berrettini, contro Alex de Minaur, mentre in serata l’accoppiata Jannik SinnerLorenzo Musetti.

