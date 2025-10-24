ATP Vienna LIVE: De Minaur supera Berrettini in due set. Più tardi Sinner e Musetti

Ubaldo Scanagatta intervistato da Luigi Galluzzo su TG Com sul caso Sinner si è espresso così [VIDEO ⤵]
Il Direttore sta commentando in diretta, non perdetevelo!
De Minaur b. Berrettini 6-1 7-6(4)
Onore a Matteo che ci ha provato fino all’ultimo, ma l’ottima prestazione dell’avversario e la stanchezza del turno precedente hanno avuto la meglio.
De Minaur – Berrettini 6-1 6-6
Tie-break, niente panico: si vince questo e si domina atleticamente il terzo. Ok, panico.
Contro-break Berrettini in extremis, 1-6 5-5
Sbagliare le palle facili è un gioco che si può fare in due, così Alex affossa una volée bella comoda e concede il controbreak. Facce scure nel suo angolo.
De Minaur – Berrettini 6-1 5-4
Berretto salva un match point, ma dopo il cambio campo De Minaur servirà per andare in semifinale: ultima chance per rientrare… Comunque, la prossima volta allenamento sulle palle facilissime (che si chiamano così perché sono facilissime da sbagliare).
De Minaur – Berrettini 6-1 5-3
Tornato solidissimo, AdM si assicura la possibilità di servire per il match. Matteo accusa le fatiche della maratona con Norrie (avrebbe dovuto chiuderla in due, ma, di nuovo, lo sa meglio di noi).
Break De Minaur, 6-1 4-3
Piccola sciocchezza di Matteo nei pressi della rete. Vabbè, diciamo piccola perché ci è simpatico e soprattutto fa più male a lui che a noi, ma gli costa il servizio al settimo gioco. Chi aveva detto che era ben dentro il match?
Berrettini – De Minaur 1-6 3-3
Matteo tiene in battuta e, anche se non sfrutta lo 0-30 al sesto game, ora è ben dentro il match.
Contro-break Berrettini, 1-6 2-2
Matteo tira fuori la grinta, non ci sta a perdere. Se lo scambio si allunga non è più tutta roba australiana e piazza in contro-break. In ogni caso, Berretto sta servendo la prima a una media di 10 km/h in meno rispetto al primo set con Norrie.
Break De Minaur, 6-1 2-1
Con un AdM in grande spolvero, Matteone nostro non può permettersi la minima sbavatura, figuriamoci tre dritti fuori bersaglio: break per Alex.
De Minaur – Berrettini 6-1 0-1
L’azzurro deve salvare tre palle break, ma tiene la battuta in apertura di secondo set.
De Minaur – Berrettini 6-1
Alex aggressivo come non mai. Pareggia gli scambi brevi e fa 14-2 oltre i quattro colpi. 79% di prime in campo per Matteo…
De Minaur – Berrettini 5-1
Matteo muove il punteggio al sesto game. De Minaur sta dominando qualsiasi scambio sopra i quattro colpi.
Break De Minaur, 2-0
Un nastro australiano vincente tiene aperto il game, Alex che si butta avanti come se non ci fosse un domani e strappa il servizio a Berrettini.
De Minaur – Berrettini 1-0
C’è stata subito una palla break per Matteone, ma Alex si è salvato con un difesa un po’ fortunella…
Berrettini e De Minaur in campo
Si comincia. Matteo ha vinto il sorteggio e scelto di rispondere.
Amici ed amiche di Ubitennis, buongiorno e benvenuti/e alla diretta LIVE dei quarti di finale dell’Erste Bank Open 2025 di Vienna. Il primo azzurro a scendere in campo sarà Matteo Berrettini, contro Alex de Minaur, mentre in serata l’accoppiata Jannik Sinner–Lorenzo Musetti.