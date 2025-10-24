WTA Finals, si completa il quadro delle qualificate: Rybakina stacca l’ultimo pass

Scrivere di una sorpresa sarebbe fuorviante. Come sapevamo, a Elena Rybakina bastavano un paio di vittorie a Tokyo per sopravanzare nella Race Mirra Andreeva. E quei successi sono arrivati. Eliminando Victoria Mboko con il punteggio di 6-3 7-6(4), la kazaka è ufficialmente l’ottava qualificata per Riad. Con semifinale nel WTA 500 giapponese, tocca i 4350 punti, piazzandosi al settimo posto della classifica annuale, con Jasmine Paolini, già certa di un posto alle Finals da giorni e ferma a 4325, che scala in ottava posizione. Nona Andreeva con 4319.

Per Mirra la beffa arriva proprio all’ultimo. La russa non ha giocato nessun torneo questa settimana – pare per una questione legata al visto per il Giappone – e quindi ha lasciato strada libera alle inseguitrici. Una stagione dal doppio volto per la 18enne siberiana, che paga la crisi di risultati della seconda metà del 2025, fattasi più intensa nelle ultime settimane, con tre sconfitte consecutive – e due passi falsi all’esordio – e due sole vittorie post US Open.

Il quadro adesso è dunque completo. Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini e Elena Rybakina si contenderanno il titolo a Riad.