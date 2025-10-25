Mouratoglou: “Per Rune questo terribile infortunio potrebbe rappresentare una svolta”

Holger Rune ha subito uno dei colpi più duri della sua giovane carriera allo Stockholm Open: la rottura del tendine d’Achille che lo costringerà a un lungo stop. Patrick Mouratoglou, che ha guidato il danese fino alla posizione numero 4 del mondo tra il 2022 e il 2023, ha voluto condividere il suo pensiero su LinkedIn, con un messaggio di speranza e di visione in prospettiva. “Quello che è successo a Holger è terribile,” ha sottolineato l’ex coach, “Ma forse tra due anni guarderà indietro e dirà: ‘Questa è stata la cosa migliore che mi sia mai successa’”. Parole molto simili a quelle usate da Jacopo Lo Monaco (a cui hanno risposto Musetti e Berrettini) nel podcast “Schiaffo al Volo“.

Il dramma si è consumato durante la semifinale del torneo svedese disputata contro Ugo Humbert, quando Rune è crollato in lacrime rendendosi conto della gravità dell’infortunio. Il numero 10 del mondo è stato operato subito dopo e dovrà affrontare un recupero lungo e delicato, che probabilmente lo terrà lontano dai campi per buona parte della prossima stagione.

Mouratoglou ha parlato dell’impatto psicologico che un infortunio così serio può avere. “Quando qualcosa si rompe, non si ferma solo il tuo corpo. Si ferma tutto il tuo mondo” ha spiegato. “La tua vita improvvisamente sembra vuota, perché tutto ciò per cui hai lavorato, competere, vincere, migliorare, svanisce in un secondo” Per il francese, però, questa pausa forzata può trasformarsi in un’opportunità preziosa per riflettere, rallentare e lavorare su aspetti spesso trascurati del gioco e della mente.

“Ho sempre detto: è nei momenti più difficili che avvengono le trasformazioni più importanti” ha aggiunto Mouratoglou. “Holger è giovane, incredibilmente motivato e ossessionato dal tennis, in senso positivo. Questo periodo di stop lo costringerà a rallentare, a guardare le cose in modo diverso, a lavorare su parti del suo gioco e della sua mentalità che spesso vengono trascurate quando sei sempre in tour” Per l’ex allenatore, dunque, l’infortunio potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase nella carriera di Rune, con la speranza di un ritorno più forte e consapevole nel circuito ATP.