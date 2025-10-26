ATP Basilea, Fonseca il predestinato: supera Davidovich Fokina ed entra in Top 30

J. Fonseca b. [8] A. Davidovich Fokina 6-3 6-4

Chiamatelo pure predestinato. O “the chosen one“. Già, perché Joao Fonseca continua a stupire e a scrivere il proprio nome nel firmamento del tennis mondiale. Il diciannovenne brasiliano ha sconfitto Alejandro Davidovich Fokina con un perentorio 6-3 6-4 nella finale dell’ATP 500 di Basilea, conquistando così il titolo più importante della sua giovane carriera. Non solo. Per Fonseca si tratta del secondo titolo ATP in assoluto (dopo quello conseguito sulla terra battuta di Buenos Aires), il primo sul cemento, e di un trionfo che lo proietta direttamente in Top 30: da lunedì sarà numero 28 del mondo e 26 nella Race, entrando di diritto tra i protagonisti della stagione.

Il 2025 è indubbiamente l’anno delle prime volte per Fonseca: primo titolo ATP a Buenos Aires, prima apparizione nei tabelloni principali di tutti e quattro i Major, prima partecipazione alla Laver Cup e ora la prima finale – e vittoria – in un ATP 500. Con questo successo, Joao diventa anche il primo brasiliano a raggiungere una finale (e a vincerla) in un torneo superiore agli ATP 250 dai tempi di Gustavo Kuerten (Cincinnati 2001), nonché il più giovane campione dal 1989 a conquistare un trofeo di così alto livello (il secondo più giovane di sempre a trionfare in quel di Basilea).

Se manterrà questo ritmo, il giovane talento sudamericano potrebbe ambire a lasciare un segno nel cuore degli appassionati brasiliani (e non solo) più simile a quello di Ayrton Senna che a quello del sunnominato Kuerten.

Davidovich, dal canto suo, sta vivendo probabilmente la stagione migliore della sua carriera. Ma oggi Fonseca si è mostrato semplicemente troppo ispirato: un tennis completo e spettacolare, fatto di servizio incisivo, dritti incrociati chirurgici, rovesci lungolinea e volée basse perfette, con un repertorio da predestinato. Per l’appunto.

Primo Set: Fonseca parte a razzo, Davidovich a corrente alternata

Joao Fonseca non perde tempo e si lancia subito nel match con grande determinazione. Il brasiliano conquista il primo 15 con autorevolezza e, grazie a un servizio efficace e preciso, porta a casa anche il primo game senza particolari difficoltà. Davidovich, invece, appare subito in difficoltà: nel secondo game non riesce a reagire e Fonseca ne approfitta strappando il break, portandosi sul 2-0.

Nel terzo game lo spagnolo prova a entrare nel ritmo gara, piazzando risposte più profonde e qualche variazione di rotazione, ma il brasiliano resta implacabile. Con un quarto ace, Fonseca consolida il vantaggio e sale 3-0, mostrando una sicurezza impressionante nei propri turni di servizio.

Il primo barlume di reazione da parte di Davidovich arriva nel quarto game: l’iberico conquista finalmente il suo primo gioco grazie a un turno al servizio solido e senza fronzoli. Fonseca però non perde concentrazione e continua a dettare il ritmo del match. Nel quinto game Davidovich ottiene due palle break, ma il brasiliano riesce a salvarsi e, con un dritto vincente di grande qualità, centra un nuovo break nel sesto game, ampliando ulteriormente il vantaggio.

Nel finale del set Fonseca controlla senza problemi, concedendo pochissimo all’avversario e chiudendo il parziale 6-3.

Secondo Set: Fonseca domina e chiude il match

Il brasiliano parte subito forte anche nel secondo set. I primi due game sono una conferma del dominio mostrato nel parziale precedente: Joao, infatti, strappa immediatamente il servizio a Davidovich e si porta 2-0, lasciando poco spazio alla reazione dello spagnolo.

Nel terzo game Davidovich prova a scuotersi: più concreto al servizio e più aggressivo negli scambi, riesce finalmente ad accorciare le distanze. Ma Fonseca risponde prontamente nel game successivo, usando varietà di colpi e ottima gestione del ritmo, per riprendere il controllo e portarsi 3-1.

Il set prosegue sotto il segno della grande personalità del brasiliano. Al sesto game è 4-2 Fonseca: il giovane talento mostra tutte le qualità del suo repertorio, tra servizi incisivi, dritti penetranti e rovesci lungolinea chirurgici, lasciando Davidovich frustrato e incapace di trovare contromisure.

Per Joao non è difficile chiudere il match con un incisivo 6-3 6-4 e alzare il secondo trofeo ATP della carriera, suggellando una settimana straordinaria. A soli 19 anni, il brasiliano entra di diritto nel panorama dei grandi giovani del circuito, pronto a diventare una presenza fissa nei tornei più importanti e nelle fasi decisive dei grandi appuntamenti.