ATP Vienna, Zverev: “Qualcuno si è dimenticato che quando sono sano so ancora giocare a tennis”

Da Vienna, il nostro inviato

Dopo una finale molto tirata, persa al fotofinish contro Jannik Sinner ma dalla quale Sascha Zverev esce comunque a testa alta e con grande fiducia per il finale di stagione, il tedesco è intervenuto in conferenza stampa. Dal bilancio post finale ai match contro Sinner, ecco le sue parole.

D: Qual è il tuo bilancio dopo questa finale? C’è chi è rimasto sorpreso dalla tua prestazione, soprattutto nel primo set.

ZVEREV: “Credo qualcuno si sia dimenticato che, quando sono sano e in forma, so ancora giocare a tennis. È stata una gran partita, molto equilibrata e di livello alto da entrambe le parti. Ho dato un’occhiata alle statistiche: forse è stata una delle migliori dell’anno. Alla fine ho avuto magari un po’ di sfortuna; poteva girare in entrambe le direzioni. Ha vinto Sinner, che ha servito in maniera impressionante, ma se guardiamo agli ultimi mesi e a come ho giocato questa settimana, è comunque un passo avanti“.

D: A livello mentale quanto sarebbe stato importante vincere la finale e tornare a battere Jannik dopo due anni? Riesci a trarre forza anche da questa sconfitta?

ZVEREV: “Negli ultimi due anni non ci siamo affrontati spesso: una volta a Cincinnati l’anno scorso e in Australia quest’anno e basta. Certo che mi avrebbe fatto piacere vincere, però bisogna essere lucidi, guardare avanti e dire che, rispetto a come stavo a inizio settimana, questa prestazione va comunque nella direzione giusta“.

D: Cosa rende speciale la vostra rivalità? Perché le vostre partite sono sempre così “frizzanti”?

ZVEREV: “Siamo due giocatori che, quando stanno bene, provano a giocare molto in fretta. Non siamo tipi da mille variazioni, ma con i colpi da fondo e la velocità possono venire fuori match molto spettacolari. Lui riesce a mostrare questo livello più spesso durante l’anno – ha fatto quattro finali Slam – ma penso di aver giocato bene. Come detto, poteva andare in entrambe le direzioni; ha vinto lui e probabilmente meritatamente, perché nel terzo set ha giocato un filo meglio di me. Va bene così”.

D: Hai elogiato il pubblico di Vienna nel discorso. Quanto è probabile rivederti qui l’anno prossimo?

ZVEREV: “Questo dovete chiederlo a Herwig (Straka, il direttore del torneo di Vienna). Io vengo volentieri!”.

D: Quali sono i tuoi obiettivi per il resto della stagione?

ZVEREV: “Se resto in salute, vedremo. La priorità è stare bene e costruire sul livello mostrato qui”.

D: A inizio settimana avevi detto di non essere completamente al 100%. Giocherai comunque Parigi?

ZVEREV: “Sì, il mio volo parte tra un’ora e mezza (ride, ndr)”.