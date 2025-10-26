Quarto figlio in arrivo per Andreas Seppi

Magnifiche novità in arrivo in casa dell’ex tennista membro della squadra di Coppa Davis Andreas Seppi. In un post congiunto su Instagram, Andreas e la moglie Michela pubblicano una foto agreste dei loro tre figli Liv, Hugo ed Elle, i quali tengono tra le mani nulla di meno che le immagini di una ecografia.

Il testo che correda la foto non lascia spazio a dubbi: “Quattro piccole benedizioni, ognuna un miracolo. Le nostre mani sono piene ma i nostri cuori ancora di più. Il bimbo numero quattro si unisce alla famiglia”.

La famiglia è pronta, dunque, ad allargarsi ulteriormente e il post si riempie presto di felicitazioni da parte degli amici della coppia. Tra gli altri spicca il commento malandrino di Fabio Fognini, che ironizzando sulle nuove fatiche genitoriali di Seppi e consorte, scrive: “C***o, era meglio se continuavi a giocare a tennis mi sa…”.