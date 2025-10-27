ATP Parigi, Darderi: “Tengo molto alla Coppa Davis, arriverà la mia occasione”

Terza sconfitta consecutiva per Luciano Darderi, uscito all’esordio del Rolex Paris Masters con un doppio tie-break per mano di Athur Cazaux. Due solo vittorie sui campi duri del Tour dopo il titolo Challenger sulla terra di Genova a inizio settembre. “Peccato, nel secondo ero sopra 5-2 e mi sono fatto riacchiappare” sono le parole di Luciano dopo il match riportate da Il Tennis Italiano. “Lui però è stato bravo, ha servito bene e io non ho il ritmo partita. Il set in allenamento che ho fatto con Sonego è stato l’unico da un po’ di tempo”.

Luciano è comunque cresciuto quest’anno sul cemento all’aperto rispetto alla passata stagione, ma al coperto finora ha vinto un solo match (contro un Thiem all’addio) su otto disputati in carriera nel Tour. Che diventano appena nove andando a pescare nei main draw Challenger e ITF. “Alla fine ho fatto terzo turno a Winston Salem e anche allo US Open, dove ho perso solo da Alcaraz. E ne sono molto contento. Indoor è più difficile. Ci sono pochi tornei e a fine stagione, quando siamo tutti stanchi e ci infortuniamo. Ma sto facendo progressi” assicura.

A proposito di infortuni, dice: “Io ho avuto una fascite e mi sono dovuto fermare, altri hanno problemi, ma alla fine il tennis è l’unico sport dove si gioca con questi rimi: Fonseca e Davidovich Fokina hanno fatto una finale faticosa ieri a Basilea, domani saranno di nuovo in campo qui. Va bene e poi siamo tutti liberi di scegliere che tornei giocare, anche se i ‘mandatory’ sono tanti, ma il calendario è intenso. Io gioco più che posso, perché il tennis mi piace tanto”.

Per un motivo (Cobolli secondo il quale “è un sogno che si avvera”) o soprattutto per l’altro (Jannik Sinner), stiamo già parlando di Coppa Davis anche se mancano un Masters 1000 e le ATP Finals. Luciano non è tra i convocati: “Giocherò ad Atene, poi ho finito. I giochi credo siano fatti per Bologna, ma se c’è bisogno sono pronto. L’importante è che rivinciamo la Coppa, io ci tengo molto e prima o poi mi piacerebbe dare il mio contributo. Ma sono giovane, arriverà anche la mia occasione”.