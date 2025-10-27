Le Iene fanno da paciere tra Sinner e Vespa. Jannik autografa il tricolore: “A Bruno con affetto…”

Di solito si vestono da incendiari, ma questa volta hanno scelto la via dei pompieri. Il popolare programma televisivo Le Iene è intervenuto nella querelle che ha posto al centro del ring Bruno Vespa e Jannik Sinner. A onor del vero è stato il conduttore ad avanzare un duro attacco, con scivolone annesso sul nome di Alcaraz che ha generato diversi sfottò, nei confronti del quattro volte campione Slam tacciandolo di anti patriottismo e non perdonandogli la scelta di rinunciare alle imminenti Final Eight di Coppa Davis che si terranno a Bologna.

Concetto ribadito dal giornalista abruzzese anche dinanzi al microfono dell’inviato Stefano Corti, ma tentando di raddrizzare il tiro e ammettendo di essere un tifoso di Sinner nonostante il forfait nella massima competizione a squadre: “Ma sì, forza Sinner! Solo che dovrebbe giocare la Coppa Davis! Io tifo per lui anche mio malgrado certe volte, perché… insomma, fa un bellissimo tennis, ma deve fare la Coppa Davis, questa non gliela perdono! Anche perché poi andrà a giocare un’altra esibizione prima dell’Australian Open. Loro fanno tutti i tornei, fanno benissimo, guadagnano quello che vogliono, ma uno che non fa la Coppa Davis per prendersi una settimana in più di vacanza non lo perdonerò mai. Ci ha fatto vincere le due ultime? Eh, ho capito, poteva farci vincere anche la terza!”

Dopo il tentativo di chiarimento, Vespa ha anche accettato di buon grado di mordere una carota simbolo della grande community che segue l’ex numero uno al mondo. Le Iene, poi, passano da una sponda all’altra. Corti intercetta l’azzurro fuori l’albergo di Vienna dove Jannik si è laureato campione per la seconda volta, e gli fa recapitare una bandiera italiana per lanciare un messaggio a distanza all'”hater” di spicco. Sinner firma il tricolore: “A Bruno, con affetto!”. Insomma, ipocrisie a parte, sembrerebbe pace è fatta.