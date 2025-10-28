ATP Finals: Vavassori e Bolelli si qualificano per il secondo anno di fila

Non poteva certamente mancare la presenza di Andrea Vavassori e Simone Bolelli alle Nitto ATP Finals di Torino. Continua il periodo fantastico della coppia azzurra che – in questa stagione – è riuscita a trionfare per ben quattro volte nel circuito ATP, conquistando tre tornei 500 e un 250. Bisogna ovviamente ricordare la partecipazione alla finale dell’Australian Open, compromessa dalla sconfitta contro la coppia Heliovaara ed Henry Pattern 6-7(16) 7-6(5) 6-3.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano alle Nitto ATP Finals di Torino! 🎟️ 🇮🇹



La coppia azzurra si qualifica per il secondo anno di fila. La certezza del pass è arrivata grazie alla sconfitta di Harrison/King contro Cerundolo e Darderi. 👏🏻#atpfinals #bolelli #vavassori pic.twitter.com/TXZ3VFKv7U — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 28, 2025

Per i due azzurri c’è la voglia di confermare quanto di buono fatto durante questa stagione e – soprattutto – cercare di migliorare la passata edizione, dove, sempre a Torino, si è conclusa prematuramente ai gironi. Un anno dopo, Vava e Bole hanno di nuovo la possibilità di esibirsi davanti al pubblico di casa. La qualificazione aritmetica è arrivata grazie alla sconfitta di Harrison-King contro Cerundolo e Darderi. Anche in questa circostanza, la mano di un altro italiano ha fatto la differenza.

Per il secondo anno consecutivo, l’Italia avrà i rappresentanti sia nel singolo che nel doppio, maschile e femminile. Jannik Sinner e Jasmine Paolini porteranno avanti il loro nome nel cirucito singolare, mentre Andrea Vavassori, Simone Bolelli, Sara Errani e ancora una volta Jasmine Paolini, faranno il possibile per dare gioia ai colori italiani nel doppio. Si attende Lorenzo Musetti che al momento è ancora in lotta per un posto con Felix Auger-Aliassime.