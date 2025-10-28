WTA Finals, i gironi del doppio: Errani/Paolini nel gruppo di ferro con Kudermetova/Mertens

Sono stati sorteggiati i gruppi del doppio femminile alle WTA Finals di Riad, ultimo grande appuntamento della stagione. L’Italia, ovviamente, sarà rappresentata da Sara Errani e Jasmine Paolini, inserite nel gruppo Martina Navratilova, dove affronteranno le coppie composte da Kudermetova/Mertens, Hsieh/Ostapenko e Muhammad/Schuurs. Nell’altro gruppo (Liezel Huber), invece, si sfideranno Siniakova/Townsend, Dabrowski/Routliffe, Andreeva/Shnaider e Babos/Stefani.

Un percorso tutt’altro che semplice per le italiane, che dovranno far valere la loro solidità e la straordinaria intesa costruita nel corso delle ultime stagioni.

The stage is set for doubles in Riyadh 🌟



Which team will take home the Martina Navratilova trophy this year?@WTAFinalsRiyadh | #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/NJM6f0CPST — wta (@WTA) October 28, 2025

Il 2025, del resto, ha consacrato definitivamente il duo azzurro: dopo i titoli nei WTA 1000 di Doha (cemento) e Roma (terra), è arrivato il trionfo al Roland Garros, primo Slam vinto insieme. Errani e Paolini sono state inoltre finaliste nel 500 sull’erba di Berlino e semifinaliste allo US Open, portando a nove il totale dei trofei conquistati in coppia, inclusa la medaglia d’oro olimpica. Le due azzurre si presentano a Riad con esperienza, fiducia e la consapevolezza di poter competere con chiunque, forti del n. 1 del seeding.