WTA

WTA Finals, i gironi del doppio: Errani/Paolini nel gruppo di ferro con Kudermetova/Mertens

Le azzurre, protagoniste di un 2025 da sogno, sfidano Kudermetova/Mertens, Hsieh/Ostapenko e Muhammad/Schuurs nel gruppo di ferro di Riad

By Francesco De Salvin
1 Min Read
Jasmine Paolini (sinistra) e Sara Errani (destra) - Roland Garros 2025 (foto X @fitp)


📣 Guarda il torneo di Parigi in streaming su NOW! 

Sono stati sorteggiati i gruppi del doppio femminile alle WTA Finals di Riad, ultimo grande appuntamento della stagione. L’Italia, ovviamente, sarà rappresentata da Sara Errani e Jasmine Paolini, inserite nel gruppo Martina Navratilova, dove affronteranno le coppie composte da Kudermetova/Mertens, Hsieh/Ostapenko e Muhammad/Schuurs. Nell’altro gruppo (Liezel Huber), invece, si sfideranno Siniakova/Townsend, Dabrowski/Routliffe, Andreeva/Shnaider e Babos/Stefani.

Un percorso tutt’altro che semplice per le italiane, che dovranno far valere la loro solidità e la straordinaria intesa costruita nel corso delle ultime stagioni.

Il 2025, del resto, ha consacrato definitivamente il duo azzurro: dopo i titoli nei WTA 1000 di Doha (cemento) e Roma (terra), è arrivato il trionfo al Roland Garros, primo Slam vinto insieme. Errani e Paolini sono state inoltre finaliste nel 500 sull’erba di Berlino e semifinaliste allo US Open, portando a nove il totale dei trofei conquistati in coppia, inclusa la medaglia d’oro olimpica. Le due azzurre si presentano a Riad con esperienza, fiducia e la consapevolezza di poter competere con chiunque, forti del n. 1 del seeding.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Parigi, Sinner: “Annata fantastica, Wimbledon vittoria più bella. La mia decisione per la Coppa Davis è stata presa”
Interviste
WTA Finals, i gironi del singolare: Paolini nel gruppo di Sabalenka
WTA
ATP Parigi: Fonseca promosso alla “prova del 9”. Avanzano Medvedev, Moutet e Davidovich
ATP
ATP Finals: Vavassori e Bolelli si qualificano per il secondo anno di fila
ATP