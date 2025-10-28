WTA Hong Kong: cade Kenin, Bencic, Mboko e Fernandez accedono agli ottavi

Terminato ufficialmente il primo turno del Prudential Hong Kong Tennis, WTA 250 in corso sul cemento. Inizia subito con il botto e con la vittoria la testa di serie numero 1 del torneo, Belinda Bencic, che ha battuto nel giro di un’ora e mezza Sasnovich, raggiungendo gli ottavi di finale. Nessun passo falso per Leylah Fernandez e Victoria Mboko che superano il turno; deludente prestazione invece per Sofia Kenin, che abbandona la competizione dopo una pesante sconfitta con la qualificata Sakatsume. Ecco come sono andati match.

[1] B. Bencic b. A. Sasnovich 6-3 6-4

Inizia nel migliore dei modi il cammino in Cina per la tennista svizzera che – dopo un’ora e mezza di gioco – riesce ad accedere agli ottavi di finale, eliminando la bielorussa Aliaksandra Sasnovich 6-3 6-4. Nel primo set, la testa di serie numero 1 riesce a rompere l’equilibrio durante il quarto game, dove trova il break, lasciando a zero il servizio della 31enne.

Nella seconda frazione di gioco, il match diventa avvincente, con diversi cambi di scenari. La bielorussa prova a mettere pressione alla numero 11 al mondo che non si lascia intimorire. Nonostante lo svantaggio di 3-1 nel set, la svizzera non si scompone e riesce a vincere 5 game su 6, che le garantiscono la vittoria e il passaggio turno.

[2] L. Fernandez b. X Wang 6-1 6-4

Non trema la mano di Leylah Fernandez durante il primo turno del WTA di Hong Kong. La testa di serie numero 2 del torneo vince la sua seconda partita contro Wang (la prima risale al Roland Garros dello scorso anno), dominando nella prima frazione di gioco e chiudendo i giochi nel secondo set. Un parziale finale di 6-1 6-4 che permettono alla canadese di raggiungere gli ottavi di finale, dove troverà la tedesca Eva Lys.

Pronti, partenza e via. Fernandez si impone nettamente sulla propria avversaria nel corso del primo set, incrementando il suo vantaggio fino ad arrivare sul 5-0. Wang, con una reazione di orgoglio, strappa il game della “bandiera” alla numero 22 al mondo, chiudendo con un parziale di 6-1 finale. Nella seconda frazione di gioco, la cinese prova a dare fastidio a Leylah, ma i punti con la prima di servizio sono troppo pochi: 11/26 e una percentuale intorno al 42%. Troppo poco per impensierire la canadese che accede dunque al turno successivo.

[Q] H. Sakatsume b. [4] S. Kenin 6-2 6-1

Eliminazione a sorpresa in quel di Hong Kong per la testa di serie numero 4 Sofia Kenin. La statunitense paga una giornata completamente da dimenticare al servizio: 4 doppi falli a referto e una percentuale intorno al 39% sui punti ottenuti con la prima di servizio. Ne approfitta dunque la qualificata Sakatsume che si impone con un 6-2 6-1 in meno di due ore di gioco, raggiungendo al turno successivo la ripescata Chong.

GLI ALTRI RISULTATI – Si aggiudica il derby russo Anna Kalinskaya che – con un doppio 6-4 6-4 – batte la sua connazionale Kamilla Rakhimova. Si trova a dover rimontare invece la testa di serie numero 3 del torneo Victoria Mboko, che dopo un inizio complicato nel primo set, perso al tie-break contro Gibson, vince due set consecutivi, chiudendo il match 6-7(2) 6-1 6-4. Esce fuori dalla stessa situazione la colombiana Emiliana Arango che risorge dopo aver perso la prima frazione di gioco, imponendosi 6-7(3) 6-1 6-4 contro Moyuka Uchijima.

Nulla da fare per Dalma Galfi che gioca a viso aperto, senza esclusione di colpi contro la rumena Sorana Cirstea che però riesce ad avere la meglio in due ore di gioco 7-5 6-3. Cade anche Suzan Lamens contro la wildcard di casa Eudice Chong. La cinese regala una gioia al suo pubblico, vincendo 6-3 6-4. Ancora una vittoria per una giocatrice di casa, questa volta è Shuai Zhang che – senza troppe difficoltà – raggiunge gli ottavi di finale eliminando 6-2 6-2 Veronika Erjavec.