ATP Parigi 2025, il programma di giovedì 29 ottobre: Sinner-Cerundolo alle 19

Programma intenso per la giornata di giovedì 30 ottobre a Parigi. In campo si andrà per gli ottavi di finale e ci sarà parecchio azzurro in campo.

Si comincia con i due giocatori del momento, ovvero Cameron Norrie e Valentin Vacherot. Il primo ha eliminato Carlos Alcaraz, il secondo sta vivendo un momento straordinario. Si sfideranno sul campo centrale alle ore 11.00 e avvieranno il programma.

Subito dopo Felix Auger Aliassime se la vedrà con Daniel Altmaier per continuare a sperare nelle ATP Finals 2025.

Non prima delle 16.00 Taylor Fritz se la vedrà con il vincente della sfida tra Moutet e Bublik.

Poi sarà la volta di Jannik Sinner: non prima delle ore 19.00 sfiderà Francisco Cerundolo. Sarà la sesta sfida in carriera. Il bilancio è fin qui di 3-2 in favore dell’azzurro. L’ultimo di questi si è disputato agli Internazionali di Roma del 2025 con vittoria in due set del n. 2 del mondo.

Sul centrale chiuderà il programma il match serale tra Davidovich Fokina e Alexander Zverev.

Sul campo n. 1 Shelton alle 14.30 sfiderà Andrey Rublev, mentre a seguire i vincenti del terzo turno tra Diallo e De Minaur e Khachanov – Fonseca si incroceranno. Chiuderà il programma il vincente del derby azzurro tra Musetti e Sonego contro Daniil Medvedev.