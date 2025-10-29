ATP Parigi, il ritorno di Dimitrov dura un match: salta la sfida con Medvedev

Lo scenario più confortante è che sia solo prevenzione, quello più tetro è che ci sia stata una ricaduta dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box per oltre tre mesi. Ancora non sono chiare le motivazioni, ma la sostanza è che Grigor Dimitrov si chiama fuori dal tabellone del Rolex Paris Masters 2025 facendo venire meno il big match di secondo turno contro Daniil Medvedev. Il bulgaro era tornato in campo nell’ultimo ‘Master ‘1000’ dell’anno dopo il grave infortunio al pettorale destro patito a Wimbledon contro Jannik Sinner, ma il conto con la sfortuna sembra ancora aperto.

A comunicare la notizia ci ha pensato l’account ufficiale X del Rolex Paris Masters senza dare maggiori ragguagli sulla decisione del numero 38 del ranking. La vittoria di primo turno su Giovanni Mpetshi Perricard rimarrà, purtroppo, l’ultima istantanea di Dimitrov con cui ha deliziato il pubblico parigino. La sua defezione porta stravolgimenti anche per quanto concerne l’organizzazione del torneo. Niente sfida con Daniil Medvedev, così il Campo 1 viene destinato all’incontro tra Alejandro Davidovich Fokina e Arthur Cazaux, partita che interessa il tennis italiano perché farà da antipasto al derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.