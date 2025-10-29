ATP Parigi: Rublev e Fritz staccano il pass per gli ottavi, Tien e Vukic superati in due set

A chiudere la lunga giornata di secondo turno al Rolex Paris Masters, sul cemento de La Défense Arena, ci hanno pensato Andrey Rublev e Taylor Fritz, protagonisti degli ultimi match in programma. Il russo ha superato senza problemi e con un doppio 6-4 il talentuoso tennista statunitense Learner Tien, mentre il californiano ha avuto la meglio – con il punteggio finale di 7-6(4) 6-2 e con qualche sofferenza di troppo – sull’australiano Vukic, portando entrambe le partite a coronare una giornata intensa di tennis parigino.

Adesso, negli ottavi di finale, Rublev se la vedrà con Ben Shelton, in un match che metterà alla prova la continuità e l’esperienza del russo, mentre Fritz affronterà uno tra il francese Corentin Moutet e il kazako Alexander Bublik. Piccola nota a margine, con il successo conseguito contro il sunnominato Tien, Rublev ha eguagliato Hubert Hurkacz, raggiungendolo al nono posto tra i giocatori nati negli anni ’90 per numero di vittorie nel Masters 1000 francese.

[12] A. Rublev b. L. Tien 6-4 6-4

Andrey Rublev ha superato senza troppi patemi Learner Tien nel secondo turno del Rolex Paris Masters, chiudendo con un doppio 6-4. Il russo ha imposto subito il proprio ritmo, conquistando il primo set grazie a un break iniziale, e nonostante qualche momento di frustrazione nel secondo, ha mantenuto il controllo del match portando a casa una vittoria solida in due set.

Con questa vittoria, inoltre, il talentuoso tennista russo eguaglia Hubert Hurkacz al nono posto tra i giocatori nati negli anni ’90 per numero di successi nel Masters 1000 parigino, consolidando ulteriormente la sua presenza stabile tra i protagonisti del circuito. Negli ottavi di finale Rublev affronterà Ben Shelton, un test importante per confermare il buon momento di forma e provare a fare strada in un tabellone competitivo come quello parigino.

[4] T. Fritz b. A. Vukic 7-6(4) 6-2

Nel match che ha chiuso il programma di giornata, Fritz, che nel giorno del suo 28° compleanno ha faticato più del previsto nel primo set contro l’australiano Aleksandar Vukic, con scambi intensi e un equilibrio che è durato fino al tie-break. L’americano ha mostrato freddezza nelle fasi salienti, chiudendo la prima frazione 7-6(4) grazie a qualche scambio ben orchestrato e alla capacità di gestire la pressione nei punti decisivi.

Nel secondo set Fritz ha avuto un piccolo passaggio a vuoto iniziale, ma poi ha preso decisamente il largo, imponendo il proprio ritmo e chiudendo con un convincente 6-2. Una vittoria importante che gli permette di avanzare agli ottavi, dove affronterà il vincente tra il francese Corentin Moutet e Alexander Bublik: due avversari spigolosi, in grado di creare problemi anche ai giocatori più solidi. Come Taylor.