ATP Parigi: Sinner sontuoso, continua la striscia da record su campi indoor

[2] J. Sinner b. Z. Bergs 6-4 6-2

Ci ha provato Zizou Bergs a tenere il ritmo del suo avversario, ma poi ha dovuto inchinarsi dinanzi alla classe e alla forma di Jannik Sinner.

Inutile, ribadire le motivazioni ancor più moltiplicate per l’azzurro dopo l’eliminazione di Alcaraz da Parigi, ma è arrivato in ottime condizioni fisiche a questo finale di stagione. Ha messo nel mirino l’obiettivo ed è davvero complicato per i suoi avversari. Intanto, Sinner prosegue la sua striscia positiva di vittorie su campi indoor. Tocca quota 22 e supera Edberg e mette nel mirino Pete Sampras a quota 25.

Per il resto la gara è durata 1ora e 29′ con un dominio totale dell’altoatesino nel corso del secondo set. Adesso la sfida con Francisco Cerundolo agli ottavi. Sinner è avanti 3-2 nei confronti diretti.

Primo set: Sinner controlla il break conquistato in apertura

(di Jacopo Gadarco)

I primi due turni di servizio di Bergs sono caratterizzati dalla sofferenza: nel primo cede la battuta dopo 20 punti e dopo aver annullato quattro palle break (1 a 0 Sinner) mentre nel secondo riesce in qualche modo a salvarsi dopo 14 punti e dopo aver cancellato due palle dello 0 a 3. Il canovaccio tattico del match sembra abbastanza chiaro: Bergs prova a scappare dal braccio di ferro degli scambi da fondocampo grazie a tutti gli angoli del proprio – meraviglioso – talento mentre Jannik impone la sua, personalissima, velocità di crociera al ritmo della partita.

😂 Fewer than three games in between Sinner and Bergs pic.twitter.com/fELv8xXiXY — Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 29, 2025

Il servizio di Bergs comincia a funzionare, il belga alza il proprio livello, Sinner si “accontenta” del break di vantaggio e il punteggio si stabilizza: l’azzurro lascia per strada solamente 5 punti nei turni di battuta e, nonostante un piccolo brivido finale (il primo 30 pari della serata) chiude il set con il punteggio di 6-4 dopo 51 minuti di gioco.

Secondo set: dominio Sinner

Alza il livello del suo tennis Sinner nel secondo set. Bergs fa quel che può affidandosi al servizio, ma il ritmo imposto dal n. 2 del mondo è troppo per lui. Jannik va subito avanti di un break e poi piazza un parziale di 12-4 che lo lancia sul 5-1. Accade tutto rapidamente con la prima di servizio che abbandona il belga, mentre dall’altra parte della rete è pura accademia. Nell’ultimo game risale da 15-30, ma chiudere il match diviene una formalità tra gli applausi del pubblico francese. Sempre più convincente Jannik Sinner e il meglio deve ancora venire.